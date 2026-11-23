O Presidente dos Estados Unidos admitiu que a sua intervenção foi determinante para o regresso de Jensen Huang à liderança da Nvidia, afirmando que falou diretamente e indiretamente com o Conselho de Administração da fabricante de chips para defender a reintegração do empresário.

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“Acredito que a minha intervenção foi muito importante para trazer Jensen Huang de volta. Falei com eles, digamos assim. E convenci-os“, vincou Donald Trump, numa entrevista telefónica à CNBC.

Os comentários de Trump surgiram logo após o anúncio surpreendente do conselho de administração da Nvidia de que votou pela reintegração de Huang na liderança da empresa, que dispara cerca de 35% na bolsa de Nova Iorque.

O líder norte-americano disse que acompanhou de perto a situação na tecnológica e que sentia “muito fortemente” que o cofundador deveria regressar ao cargo, acrescentando que a empresa tem uma importância estratégica para os Estados Unidos e que o país não pode prescindir do conhecimento de um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da indústria dos semicondutores.

Na entrevista, Donald Trump disse que Jensen Huang “não fez nada de errado”. “Acho que o conselho [da Nvidia] agiu de forma muito responsável. Eles pediram garantias sobre a ameaça à segurança nacional. E nós demos-lhes garantias, pelo menos com tudo o que sabemos – e sabemos muito”, frisou.

O inquilino da Casa Branca elogiou o empresário da fabricante de chips a quem chamou um génio que os Estados Unidos têm de proteger. “Temos de proteger os nossos génios. Estou muito, muito feliz por a empresa ter tido a coragem e a administração ter tido a coragem de fazer o que está certo, e sofreram durante duas semanas, e a empresa sofreu bastante”, sublinhou.

Na semana passada, o republicano já tinha apoiado o regresso de Huang à direção da Nvidia, como várias vozes do setor tecnológico que o defendem, após o ex-presidente executivo ter sido obrigado a demitir-se.

As declarações não encerram, contudo, as investigações em curso. As autoridades norte-americanas ainda não chegaram a uma conclusão sobre a eventual ligação de Alice Huang aos serviços de informações chineses.