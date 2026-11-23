A Universidade de Coimbra inaugura esta terça-feira o UC Biomed, um edifício de 38 milhões de euros dedicado à investigação biomédica. A infraestrutura vai acolher o MIA-Portugal, considerado o “primeiro centro de referência no estudo do envelhecimento no sul da Europa”, que contou com 27 milhões de euros de financiamento europeu.

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Localizado no Polo III da Universidade de Coimbra, o edifício foi concebido para “responder às necessidades da investigação biomédica“, dispondo de laboratórios especializados e de tecnologia de ponta dedicados ao estudo da biologia do envelhecimento e da longevidade saudável.

A maioria dos espaços do UC Biomed deverá entrar em funcionamento em janeiro de 2027, altura em que receberá “os grupos de investigação do MIA-Portugal“, segundo refere a Universidade de Coimbra, num comunicado.

Já numa fase posterior, e de forma gradual, serão também instaladas “outras equipas da universidade dedicadas a compreender a biologia da longevidade saudável”.

A construção do edifício contou com financiamento europeu de cerca de 27 milhões de euros, no âmbito dos programas Portugal 2020 e Portugal 2030.

Com uma área bruta de construção de 12.629 metros quadrados, a infraestrutura integra plataformas tecnológicas para microscopia avançada, eletrofisiologia, ultracentrifugação e criopreservação. Acrescem gabinetes e espaços de apoio às equipas científicas, um auditório com capacidade para 100 pessoas, um restaurante, duas lojas e estacionamento.

A obra foi executada pela Teixeira, Pinto & Soares (TPS), construtora sediada em Amarante, que reforça assim o portefólio de infraestruturas científicas e tecnológicas.