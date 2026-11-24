O Governo vai aprovar em breve, em Conselho de Ministros, o fundo de fundos com uma dotação inicial de 500 milhões de euros, revelou o ministro da Economia. “É um bom começo, é um forte começo”, salientou Manuel Castro Almeida, que se mostrou disponível em reforçar este programa se “o capital privado disponível para ser aplicado em empresas reclamar mais capital público”. O ministro revelou ainda que vai rebatizar a indústria de capital de risco para capital de investimento.

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“Num dos próximos Conselhos de Ministros, brevemente, será aprovado um fundo de fundos gerido pelo Banco Português de Fomento que arrancará com uma dotação inicial de 500 milhões de euros. Bem sei que a médio prazo este montante pode parecer insuficiente para o capital privado que a vossa indústria diz ser capaz de levantar no mercado e alinhar em partes iguais com o dinheiro público. É possível. Mas 500 milhões é um bom começo, um forte começo”, disse Castro Almeida numa intervenção na conferência anual da Associação Portuguesa de Capital de Risco (APCRI).

“Se o capital privado disponível para ser aplicado em empresas reclamar mais capital público, cá estaremos para avaliar a situação e estar à altura dela. Não será por falta de vontade política do Governo que movimentos de consolidação e de forte crescimento de empresas em Portugal se deixará de fazer”, acrescentou.

Perante uma plateia repleta de gestores de fundos de private equity, o ministro avisou que o fundo de fundos não será “um brinde” para o setor, mas antes “uma estrada de dois caminhos”.

“Para as sociedades gestoras, vão ter, para começar, 500 milhões para colocarem em empresas que selecionarem para investir e fazer crescer através de escala e via consolidação. Mas vão ter de colocar the skin in the game. O Banco Português de Fomento tem instruções claras para ser rigoroso e muito exigente na seleção e escolha de bons projetos”, declarou Castro Almeida.

Segundo explicou, o novo fundo de fundos foi desenhado para capitalizar futuras grandes empresas e resolver a subcapitalização de negócios de grande potencial, por um lado, e fomentar a produtividade e a competitividade das PME. “O Banco Português de Fomento será intransigente neste ponto”, sinalizou.

Castro Almeida quer que o alinhamento entre capital público e capital privado leve à criação de empresas maiores por via de uma consolidação que o tecido empresarial português “tanto precisa”.

Lembrando dados de um estudo recente, o ministro lembrou que as 20 maiores empresas exportadoras nacionais geram três vezes mais valor acrescentado e pagam quase o dobro do que pagam em média a generalidade das empresas portuguesas. “Se as grandes empresas são mais produtivas, se geram para o trabalhador três vezes mais valor acrescentado do que as restantes empresas do país, se exportam mais, se pagam salários quase duas vezes superiores à média dos seus trabalhadores, então as políticas públicas do governo na área da economia têm de favorecer a constituição de empresas cada vez maiores”, sublinhou.

Na mesma intervenção, Castro Almeida anunciou outra novidade que vai ao encontro de uma pretensão da APCRI, de mudar o nome do setor, abandonando a designação de capital de risco.

“Portugal vai alinhar-se com a maioria dos seus parceiros europeus e passar a denominar o setor de private equity e venture capital (…) como capital de investimento”, declarou Castro Almeida, revelando que a nova designação ficará consagrada no novo diploma sobre o regime de gestão de ativos, a aprovar brevemente em Conselho de Ministros.