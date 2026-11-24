A interação com as ferramentas de inteligência artificial entrou numa nova fase. O que antes passava sobretudo por fazer perguntas, obter respostas ou gerar conteúdo, atualmente, a chamada Agentic AI promete transformar a relação entre pessoas e tecnologia. Em vez de se limitarem a responder a instruções, os novos agentes de inteligência artificial conseguem executar tarefas, encadear diferentes etapas de um processo e interagir com ferramentas e sistemas para alcançar determinados objetivos. Uma transformação que abre novas possibilidades para empresas e consumidores, mas que coloca também novos desafios à infraestrutura tecnológica que a suporta.

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É neste contexto que surge o conceito de Agent Computer. Mais do que computadores preparados para executar aplicações de inteligência artificial, são equipamentos concebidos para suportar agentes que podem trabalhar de forma autónoma, gerir fluxos de trabalho e executar operações de forma contínua, com diferentes níveis de exigência computacional. Uma evolução que exige repensar não apenas o software utilizado, mas também onde e como a inteligência artificial é processada.

Sabe as diferenças entre Cloud, IA local ou híbrida?

Uma das decisões mais importantes passa por escolher o ambiente de execução. A inteligência artificial pode funcionar na cloud, através de recursos computacionais disponibilizados por fornecedores externos, localmente, recorrendo ao hardware do próprio utilizador ou da organização, ou através de uma abordagem híbrida, que combina os dois modelos.

A cloud permite aceder a modelos e capacidade de processamento sem exigir um investimento inicial significativo em infraestrutura própria. É uma solução particularmente interessante para quem procura flexibilidade, escalabilidade e acesso a serviços de IA sem ter de gerir diretamente os equipamentos.

Já a IA local permite executar modelos diretamente num computador ou numa infraestrutura instalada nas próprias instalações da organização. Esta abordagem oferece maior controlo sobre os dados, reduz a dependência de serviços externos e pode ser especialmente vantajosa em cenários que envolvem informação sensível ou utilização intensiva de inteligência artificial.

Existe ainda a possibilidade de combinar os dois ambientes. Num modelo híbrido, determinadas tarefas são processadas localmente, enquanto outras recorrem à cloud, consoante as necessidades de desempenho, segurança, disponibilidade ou complexidade dos modelos utilizados.

Não existe, por isso, uma solução universal. A escolha depende do tipo de utilização, da dimensão dos modelos, da frequência com que os agentes são executados e dos recursos disponíveis.

Não se esqueça de calcular o investimento a longo prazo

À medida que os agentes de inteligência artificial passam a integrar as operações diárias, a questão dos custos ganha outra dimensão. Uma utilização pontual de ferramentas de IA pode ser facilmente suportada através de serviços na cloud. Mas quando falamos de agentes que executam tarefas continuamente, processam grandes volumes de informação ou são utilizados por vários colaboradores em simultâneo, os custos recorrentes podem tornar-se significativos.

É aqui que entra o conceito de TCO (Total Cost of Ownership), ou custo total de propriedade. Mais do que olhar apenas para o preço de aquisição de um equipamento, importa considerar todos os custos associados à sua utilização ao longo do tempo.

No caso da IA na cloud, estes podem incluir despesas recorrentes com a utilização de APIs e tokens, que tendem a aumentar com o volume de operações. Na infraestrutura local, existe um investimento inicial em hardware, ao qual se juntam os custos de energia, manutenção e gestão. Contudo, em cenários de utilização frequente, transferir determinadas cargas de trabalho para equipamentos próprios pode reduzir a dependência de serviços pagos e tornar os custos mais previsíveis a médio e longo prazo.

Esta opção pode representar uma vantagem económica, sobretudo para organizações que utilizam agentes de IA de forma intensiva e conseguem tirar partido da capacidade instalada. A decisão deve, naturalmente, considerar as características de cada operação e o equilíbrio entre investimento inicial, custos recorrentes e necessidades de processamento.

Agent Computer da Asus: qual escolher?

É perante esta diversidade de cenários que a ASUS apresenta o Agent Computer, um ecossistema de soluções de computação concebido para acompanhar a evolução da Agentic AI. A proposta da marca passa por disponibilizar equipamentos que permitem desenvolver, executar e escalar agentes de inteligência artificial, seja localmente, na cloud ou através de modelos híbridos.

A oferta abrange diferentes níveis de capacidade computacional e perfis de utilização, desde consumidores e criadores de conteúdos até programadores e organizações com necessidades profissionais de processamento de IA.

Para quem procura uma solução de computação adaptada às suas necessidades, os PC Builds Personalizados PBA (Powered By ASUS) permitem configurar equipamentos com diferentes componentes, incluindo motherboards das gamas ROG, ROG Strix, ProArt e TUF e placas gráficas GeForce RTX, Radeon AI PRO e Intel Arc Pro. Estas configurações podem ser utilizadas em ambientes de IA local ou híbrida, suportando tarefas como a execução de modelos, geração de conteúdos e desenvolvimento de aplicações com agentes de inteligência artificial.

No segmento dos criadores e utilizadores que procuram capacidade de computação local num formato compacto, o ASUS ProArt GR1X apresenta-se como uma solução preparada para a execução de agentes de IA no próprio dispositivo. Equipado com a plataforma NVIDIA RTX Spark, disponibiliza até 128 GB de memória unificada e até um petaflop de desempenho em IA, permitindo executar modelos localmente e suportar fluxos de trabalho criativos e de desenvolvimento.

Para quem procura capacidade de processamento dedicada ao desenvolvimento e investigação em inteligência artificial, o ASUS Ascent GX10 representa uma solução de supercomputação de IA num formato compacto. Equipado com o superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell e baseado na plataforma NVIDIA DGX Spark, disponibiliza até 128 GB de memória unificada e até um petaflop de desempenho em IA. Foi concebido para programadores, investigadores e cientistas de dados que necessitam de desenvolver, testar, ajustar e executar modelos localmente.

Já o ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 destina-se a organizações com necessidades mais avançadas de computação. Baseado na arquitetura NVIDIA DGX Station e equipado com o superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, disponibiliza 748 GB de memória coerente e até 20 PFLOPS de desempenho em IA. Uma workstation concebida para workloads exigentes de desenvolvimento, treino e inferência de modelos de inteligência artificial, incluindo aplicações com agentes autónomos.

Quatro soluções com características e níveis de desempenho distintos, integradas numa estratégia que procura responder a diferentes necessidades, em vez de limitar a escolha a um único tipo de equipamento ou modelo de implementação.

Escolher a infraestrutura certa começa por perceber as necessidades

Com a expansão da Agentic AI, a escolha do equipamento deixa de depender apenas de fatores como o desempenho ou a capacidade de armazenamento. Torna-se também importante perceber que tipo de agentes se pretende executar, com que frequência, onde devem ser processados os dados e que margem de crescimento será necessária.

Para simplificar esta decisão, a ASUS disponibiliza na sua página dedicada ao Agent Computer uma ferramenta de orientação que permite encontrar a solução mais adequada a cada perfil de utilização.

Através da funcionalidade “Encontre o seu ASUS Agent Computer“, o utilizador começa por selecionar o modelo de implementação pretendido — local, híbrido ou cloud — e o tipo de dispositivo. Com base nestas escolhas, pode identificar os equipamentos mais ajustados às suas necessidades e à forma como pretende trabalhar com inteligência artificial.

Encontre o seu ASUS Agent Computer e descubra a solução mais adequada às suas necessidades.