As ações da Anthropic estão a negociar esta terça-feira abaixo do preço a que foram vendidas na estreia em bolsa, cinco dias depois de chegarem ao mercado, e a Nvidia recua mais de 6%, um dia depois da forte subida que se seguiu ao regresso de Jensen Huang à liderança da empresa. Os sinais antes do arranque da sessão de Wall Street desta terça-feira apontam para uma pausa na recuperação das tecnológicas.

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Na negociação de pré-abertura desta terça-feira, os títulos da Anthropic, a empresa de inteligência artificial (IA) que desenvolve o assistente Claude, chegaram a perder mais de 7,3% para 81,28 dólares, abaixo dos 83 dólares fixados na oferta pública inicial (IPO). Pouco antes da abertura, recuavam 4,92% para perto desse valor e atualmente derrapam mais de 7% os 81 dólares.

As ações da Nvidia seguem de perto a queda dos títulos da Anthropic, negociando com uma queda superior a 6% para 155,18 dólares. Mas a pressão estende-se a outras empresas ligadas à IA, como a Micron, a AMD, a Marvell e a CoreWeave, que caem entre 7% e 10%. O índice tecnológico Nasdaq Composite recuam 1,84%, enquanto o S&P 500 desvaloriza 1,1%.

A descida das ações da Anthropic para baixo do preço do IPO esta terça-feira está a reacender as dúvidas sobre as avaliações das empresas de IA e sobre o dinheiro investido em centros de dados.

Ao contrário da Nvidia, a Anthropic ficou à margem da forte subida de segunda-feira. Enquanto a Nvidia disparou 31,5% na última sessão, a tecnológica fechou a sessão a cair 1,43%, depois de ter perdido 8,5% na sexta-feira.

A empresa liderada por Dario Amodei abriu nos 111,50 dólares a 19 de novembro, 34% acima do preço do IPO, e chegou a valer mais de dois biliões de dólares em termos totalmente diluídos. Ao preço da oferta, a avaliação ronda os 1,5 biliões de dólares

A queda das ações da Anthropic acontece no mesmo dia em que se soube, por um documento divulgado na noite de segunda-feira, que Dario Amodei e a irmã, Daniela Amodei, presidente da empresa, venderam cada um mais de 3,37 milhões de ações aos bancos do IPO no dia seguinte à estreia, num valor superior a 280 milhões de dólares.

No caso da Nvidia, a correção desta terça-feira de 6,4% segue-se à maior subida das ações desde 2003, no seguimento de o conselho de administração da empresa ter decidido por unanimidade readmitir Huang como CEO, depois da pressão de investidores e de Donald Trump, que escreveu que o Governo não tinha razões para considerar o regresso um risco para a segurança nacional. Huang tinha saído a 12 de novembro, após admitir uma relação extraconjugal, e desde então as ações tinham perdido perto de 33%.

[A subida de segunda-feira aliviou as preocupações de curto prazo, mas as questões sobre] estruturas de financiamento, rentabilidade e o retorno final do investimento em IA continuam por resolver. Christian Stocker analista da UniCredit

O ganho de segunda-feira levou o valor de mercado da Nvidia de cerca de três biliões para perto de quatro biliões de dólares, o maior ganho de uma empresa norte-americana num só dia, e deu ao S&P 500 (+4,73%) e ao Nasdaq (+6,51%) a melhor sessão desde abril de 2025.

A descida da Anthropic para um nível inferior ao preço do IPO esta terça-feira está a reacender as dúvidas sobre as avaliações das empresas de IA e sobre o dinheiro investido em centros de dados, num momento em que a subida das taxas de juro encarece esse investimento.

“Se houver um abrandamento na construção de centros de dados, isso pode afetar a velocidade a que a Anthropic consegue desenvolver-se e, por consequência, as receitas futuras e a sua avaliação“, disse à Reuters Fiona Cincotta, analista da StoneX. Para Christian Stocker, estratega da UniCredit, a subida de segunda-feira aliviou as preocupações de curto prazo, mas as questões sobre “estruturas de financiamento, rentabilidade e o retorno final do investimento em IA” continuam por resolver.

As atenções viram-se agora para a Reserva Federal norte-americana. O mercado dá uma probabilidade elevada a uma nova subida dos juros na próxima reunião do Comité de Política Monetária, que decorre a 8 e 9 de dezembro, depois de o presidente do banco central, Kevin Warsh, ter defendido a necessidade de conter a inflação.