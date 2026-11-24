A ADENE – Agência para a Energia divulgou esta segunda-feira que foi alvo de um ataque informático e decidiu suspender temporariamente o acesso ao Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE).

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Em comunicado, a ADENE referiu que “detetou uma intrusão não autorizada nos seus sistemas” e que, por isso, ativou “de imediato o plano de resposta a incidentes e isolado os sistemas afetados para conter a situação“.

“Por precaução, o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), incluindo o Portal SCE, encontra-se temporariamente indisponível. A validade dos certificados energéticos já emitidos não é afetada“, pode ler-se.

A Agência para a Energia referiu ainda que está a “apurar a natureza e a extensão do incidente, incluindo a possibilidade de acesso não autorizado a dados pessoais, com o apoio de especialistas independentes”.

“Nesta fase, ainda não é possível confirmar se ocorreu esse acesso nem determinar a sua eventual extensão”, detalhou ainda, acrescentando que “ainda não é possível indicar uma data para a reposição do SCE”.

“O serviço será restabelecido assim que estejam reunidas as condições para uma reposição segura”, garantiu.

A ADENE recomendou ainda aos utilizadores do SCE e aos seus parceiros que “tenham especial cautela com emails, mensagens ou chamadas que invoquem este incidente ou solicitem dados pessoais ou credenciais em nome da ADENE”, lembrando esta agência que “não solicita palavras-passe por estes meios”.

“A nossa prioridade é proteger a informação que nos foi confiada e repor o SCE em segurança. Lamentamos os constrangimentos e vamos comunicar com transparência o que for sendo apurado“, frisou Amélia Areias, vice-presidente da ADENE, citada na nota de imprensa.

A agência, que lamentou os “constrangimentos causados”, referiu ainda que irá divulgar até às 11:00 de terça-feira uma nova atualização no seu sítio na Internet “mesmo que não existam novos elementos relevantes a comunicar”.