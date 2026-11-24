O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão criticou esta terça-feira a intervenção direta do Presidente norte-americano na reintegração de Jensen Huang como presidente gigante tecnológica Nvidia, após a destituição por um caso extraconjugal com uma alegada espia da China.

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“Sim, fiquei surpreendido, para ser honesto, porque, tanto quanto sei, olhando para trás, nunca vi ou reconheci este tipo de intervenção política numa empresa específica”, disse Johann Wadephul durante um painel no Fórum de Política Externa, a decorrer em Berlim. O ministro admitiu ter dúvidas sobre se este é um modelo adequado para o futuro.

Na segunda-feira, Donald Trump afirmou que interveio diretamente na reintegração de Jensen Huang como presidente executivo e do conselho de administração da Nvidia e disse que a investigação sobre a sua relação com Alice Huang indica que o empresário foi “exonerado” da acusação de colocar em risco a segurança nacional.

“Convenci-os. Consegui fechar o acordo [para o regresso de Huang]”, disse o Presidente dos EUA, referindo-se à reunião do conselho da Nvidia na qual disse ter estado “representado”.

Jensen Huang foi forçado a renunciar ao cargo de presidente e CEO a 12 de novembro na sequência de um escândalo decorrente da sua relação extraconjugal com Alice Huang, uma eventual espia chinesa que terá servido de intermediária na transferência de tecnologia para a China.

No anúncio da reintegração, o conselho de administração da empresa de Inteligência Artificial fisse que a decisão foi unânime e que a recondução do empresário “serve os melhores interesses dos acionistas, colaboradores, parceiros e clientes”.