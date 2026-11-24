A Quercus contestou esta terça-feira a instalação de um centro de dados destinado ao treino de inteligência artificial (IA) em Coruche, estimando que a infraestrutura possa consumir o equivalente a 40% a 50% da eletricidade utilizada anualmente no concelho.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Num comunicado enviado à Lusa, a Quercus junta-se à oposição ao projeto da Associação de Defesa do Património de Coruche, alertando para as necessidades energéticas e para os potenciais impactos sobre os “recursos hídricos, a paisagem e as populações”.

Segundo a associação ambientalista, o centro de dados, com uma potência de 6,4 megawatts (MW), deverá ocupar uma parcela de 7.209 metros quadrados no Parque Empresarial do Sorraia e entrar em funcionamento no final de 2027.

Promovido pelo fundo de investimento Aura Capital, através da Aura Technologies, o projeto prevê a criação de 30 postos de trabalho, sem especificar se serão diretos ou indiretos, ainda de acordo com a Quercus.

Na nota, a associação destaca que a venda do terreno recebeu uma pronúncia favorável da Câmara de Coruche, no distrito de Santarém, que atribuiu “uma bonificação de 40% associada ao alegado contributo para a economia local”, além de incentivos fiscais, nomeadamente isenções do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

De acordo com os cálculos apresentados pela associação ambientalista, a infraestrutura poderá consumir cerca de 44,9 gigawatts-hora (GWh) por ano, considerando uma taxa média de utilização de 80%. Ou seja, indica a Quercus, esse consumo corresponderia a cerca de 42% dos 107,9 GWh de eletricidade consumidos no concelho de Coruche em 2024, com base em dados da Pordata.

“Caso venha a funcionar continuamente à potência máxima, poderá atingir os 56,1 GWh/ano, cerca de 52% do consumo elétrico anual do concelho“, refere a associação, ressalvando que não é ainda conhecido se os 6,4 MW anunciados correspondem à potência elétrica total do centro ou apenas à capacidade computacional instalada.

Neste último caso, advertiu, poderão “faltar os consumos dos sistemas de refrigeração, alimentação elétrica e restantes infraestruturas de suporte”, elevando as necessidades energéticas da instalação.

A associação critica igualmente “a ausência de informação sobre o sistema de arrefecimento previsto”, considerando que a utilização de mecanismos baseados na evaporação poderá aumentar a pressão sobre os recursos hídricos da região.

Entre os possíveis impactos, a Quercus aponta riscos para o abastecimento público e para a Paisagem Protegida Local do Açude do Monte da Barca e defende a adoção de medidas que garantam o cumprimento dos limites legais de ruído.

A Quercus adianta que já pediu à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, da qual Coruche faz parte, que se pronuncie publicamente contra o projeto, alegando existir uma acumulação excessiva de infraestruturas desta natureza na região.

A associação defende ainda que o diploma anunciado pelo Governo para regular a instalação de centros de dados em Portugal deve impor restrições concretas ao consumo de energia e água e sujeitar os novos projetos a uma declaração de impacto ambiental favorável.

“Temos sérias dúvidas de que os ganhos socioeconómicos justifiquem o consumo intensivo de energia e de água, a descaracterização da paisagem, a emissão de CO2 ou o ruído causado por estas infraestruturas”, afirma Mariana Garanhão, responsável pelo acompanhamento das políticas públicas na Quercus, citada no comunicado.

Segundo a Quercus, a Aura Technologies planeia instalar pelo menos outros dois centros de dados em Portugal.