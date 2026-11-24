APS promove curso sobre análise e gestão de dados no setor segurador
A APS promove, nos dias 24, 26 e 27 de novembro, uma formação em análise de dados, tabelas dinâmicas e criação de dashboards para profissionais do setor segurador.
A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros, da APS, anunciou o curso “Tabelas Dinâmicas para o Setor Segurador: Análise de Dados, Relatórios e Dashboards”, que irá decorrer entre nos dias 24, 26 e 27 de novembro, entre as 09h00 e as 13h00, na sede da APS.
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Esta formação irá abordar o processo completo de análise de dados, da preparação inicial à criação de dashboards e indicadores de decisão, com recurso a exemplos e exercícios práticos da área seguradora.
A formação será lecionada por Luís Fonseca, mestre em Informática de Gestão e licenciado em Contabilidade e Fiscalidade, e destina-se a colaboradores do setor segurador nomeadamente das áreas comercial, financeira, operacional, controlo de gestão, reporte e suporte à decisão.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e informações adicionais estão disponíveis no site da APS. Para aceder, clique aqui.
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