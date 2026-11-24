A Arábia Saudita alcançou o primeiro lugar a nível mundial no Índice de Serviços em Linha (OSI) das Nações Unidas e o quarto lugar no Índice de Desenvolvimento do Governo Eletrónico (EGDI) de 2026.

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Os resultados, recolhidos num estudo que avalia 194 países, colocam o país entre os cinco primeiros do mundo no desenvolvimento do governo digital e permitem-lhe cumprir, com quatro anos de antecedência, um dos objetivos estabelecidos na sua estratégia «Visão 2030».

Alcança também a primeira posição nos indicadores de infraestruturas de telecomunicações (TII), participação e interação digital (PE) e infraestruturas de governo eletrónico (EGI). A nível municipal, Riade figura entre as cidades com a pontuação máxima no Índice de Serviços Online Locais (LOSI), que analisa a disponibilidade e a qualidade dos serviços digitais oferecidos pelas administrações locais.

A classificação das Nações Unidas analisa diferentes dimensões da transformação digital das administrações públicas, desde a disponibilidade de procedimentos e serviços em linha até às infraestruturas tecnológicas e aos recursos humanos necessários para o seu desenvolvimento. Os resultados refletem o avanço da Arábia Saudita rumo a um modelo de administração mais integrado, acessível e orientado para as necessidades dos cidadãos.

Este processo impulsionou uma maior coordenação entre organismos públicos e o desenvolvimento de serviços governamentais digitais mais eficientes, proativos e centrados nas pessoas. A incorporação de ferramentas de inteligência artificial e outras tecnologias emergentes também faz parte desta transformação, com o objetivo de simplificar os procedimentos administrativos, melhorar a qualidade dos serviços e facilitar a interação entre cidadãos, empresas e instituições.

VISÃO 2030

A evolução da Arábia Saudita insere-se no âmbito da Visão 2030, a estratégia nacional para diversificar a economia, impulsionar a inovação tecnológica e modernizar as instituições públicas. Entre as suas principais metas em matéria de administração eletrónica figurava colocar o país entre os cinco primeiros lugares do índice EGDI antes do final da década, um objetivo agora alcançado com quatro anos de antecedência.

Desde a sua criação em 2021, a Autoridade de Governo Digital assumiu um papel central na coordenação e regulamentação da transformação tecnológica do setor público. O seu trabalho inclui a definição de políticas, quadros regulamentares e normas comuns, bem como a promoção de soluções digitais integradas, o desenvolvimento de capacidades tecnológicas e a melhoria da eficiência da despesa pública.

A evolução na classificação das Nações Unidas mostra a magnitude da mudança verificada nos últimos anos: a Arábia Saudita passou do 52.º lugar em 2018 para o quarto em 2026. O índice, publicado de dois em dois anos, constitui uma das principais referências internacionais para medir o grau de desenvolvimento da administração pública digital e comparar os progressos dos diferentes países.

Com estes resultados, a Arábia Saudita reforça a digitalização dos serviços públicos como um dos pilares da sua estratégia de desenvolvimento, associando a modernização das instituições à competitividade económica, à facilidade de fazer negócios e à melhoria da experiência dos cidadãos e das empresas.