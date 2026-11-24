O ativo

Brent. O contrato de referência para a Europa tem vindo a corrigir desde que atingiu os 115 dólares por barril no final do mês passado. Com nova ameaça a pairar sobre o Estreito de Ormuz, a cotação volta a subir após ter tocado mínimos de três meses.

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A marca

Os futuros para entrega em 30 de novembro estão a subir mais de 1%, com o barril a cotar nos 90,48 dólares, marcando uma ligeira recuperação após ter atingido o preço mais baixo desde 27 de agosto.

Também o crude WTI está a valorizar mais de 1% para 81,18 dólares.

A causa

Apesar da longa descida que têm registado este mês, os preços do petróleo voltam a subir depois de três navios terem sido atingidos por projéteis de origem não identificada enquanto navegavam na segunda-feira pelo Estreito de Ormuz, entre o Irão e Omã, segundo as autoridades marítimas britânicas.

Apesar do incidente, os três navios prosseguiram as suas viagens sem fazer vítimas entre a tripulação, segundo a mesma fonte citada pela Reuters.

Os EUA estão a investigar se o Irão está envolvido numa onda de ciberataques a cerca de 50 navios, revelou o Wall Street Journal.

Estes dois episódios reacenderam os receios dos investidores em relação à fragilidade da situação no estreito onde passava 20% da oferta mundial de petróleo antes da guerra, embora os sinais sejam de uma estabilidade da oferta que tem vindo a provocar uma baixa do preço do barril nas últimas semanas.

O que esperar a seguir

O mercado está a antecipar uma normalização das condições do mercado e os sinais apontam para uma reposição da oferta que havia desaparecido com a guerra no Médio Oriente. Ainda assim, os analistas consideram que a situação se mantém muito indefinida e as coisas podem mudar de um momento para o outro.

O Deutsche Bank indicou que os stocks globais observados de produtos petrolíferos aumentaram em outubro, o que aponta para um excesso de oferta de 1,7 milhões de barris por dia. Numa nota de análise citada pela Reuters, o banco alemão refere que se acumulam indícios de que o mercado global está a reequilibrar-se e a transitar para uma situação de excedente, embora eventuais contratempos possam atrasar este processo.

“Os preços do petróleo, os diferenciais temporais, as margens de refinação e o posicionamento dos investidores sugerem, cada vez mais, que o mercado espera uma normalização das condições“, referiu Daniel Hynes, estratega sénior de matérias-primas do ANZ, numa nota enviada a clientes, citada pela agência. “Contudo, a logística continua condicionada e as reservas de stock são escassas”, sublinhou ainda.

Os stocks de barris e produtos petrolíferos nos EUA terão aumentado na semana passada, de acordo com as expectativas de uma poll de analistas sondados pela Reuters.

Os analistas do ING lembram que os riscos geopolíticos se mantêm igualmente elevados noutras regiões, nomeadamente na Rússia e na Ucrânia. Os ucranianos comunicaram um novo ataque a uma importante refinaria russa, na região de Perm, a qual dispõe de uma capacidade de processamento superior a 260 mil barris por dia.

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