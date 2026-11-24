Os atrasos na execução do Portugal 2030 e a falta de recursos humanos obrigaram a rever novamente o calendário de avaliações ao atual quadro comunitário de apoio.

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O “adiamento de algumas avaliações” é justificado, “sobretudo, pelo nível de execução de diversos programas, que tem limitado a disponibilidade de massa crítica necessária à realização de várias avaliações”, lê-se na segunda revisão do Plano Global de Avaliação do Portugal 2030. No final de outubro, Portugal 2030 apresentava uma taxa de execução de 24,8%, uma progressão de dois pontos percentuais face a setembro. O Compete continua a ser o programa com a taxa de execução mais baixa (8,7%) e há cinco programas com taxas de execução superiores à média do PT2030.

Mas não é a única razão. O adiamento prende-se também com “dificuldades de operacionalização associadas a constrangimentos de recursos humanos nas autoridades de gestão, agravadas pela concentração, no mesmo período, de exigências muito significativas associadas às reprogramações dos programas e de atividades relacionadas com o encerramento do Portugal 2020”, acrescenta a deliberação da Comissão Interministerial de Coordenação do PT2030.

Os vários programas do PT2030 foram alvo de uma reprogramação intercalar, em dezembro do ano passado, que evitou que o país tivesse de devolver fundos a Bruxelas, garantindo o cumprimento da regra N+3, que determina que as verbas europeias atribuídas num determinado ano têm de ser executadas nos três seguintes.

Esta reprogramação visou também incorporar as novas prioridades estratégicas identificadas pela Comissão – competitividade e descarbonização; defesa e segurança; habitação acessível; resiliência hídrica e transição energética – perante a evolução do contexto geopolítico e a necessidade de reforçar a resposta a desafios estruturais da União Europeia.

Inicialmente, quando o Plano Global de Avaliação do Portugal 2030 foi lançado, em novembro de 2023, no ano seguinte estavam previstas 29 avaliações e 15 em 2025. Já para 2026 e 2027 o número voltava a aumentar para 26. Mas, de acordo com o novo plano, aprovado a 13 de novembro, em 2024 foram levadas a cabo apenas 12 avaliações, no ano seguinte 11 e para este ano estão previstas 19 e no próximo 18.

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Independentemente das revisões, o plano mantém sempre o objetivo indicativo de realizar “79 avaliações no período de aplicação do Portugal 2030, 11 estudos de apoio à implementação dos programas e sete avaliações e ou estudos dos planos de comunicação, global e dos programas”.

Mas esta segunda revisão do plano – a primeira revisão foi feita em 2025, e aprovada pela CIC a 15 de janeiro deste ano – também prevê “ajustamentos de abrangência” necessários devido à “revisão do objeto de avaliação decorrentes de novas prioridades e objetivos específicos introduzidos com as recentes reprogramações dos programas, também com implicações ao nível da respetiva calendarização”.

A deliberação da Comissão Interministerial de Coordenação do PT2030 revela ainda que, “pontualmente, efetuou-se ainda a consolidação do objeto de algumas das avaliações, conduzindo à eliminação de duas avaliações inicialmente previstas, e cujo objeto será incorporado noutras avaliações que se mantêm planeadas”, sem no entanto especificar quais.

“Foram realizadas também alterações de aprofundamento da especificação e caracterização das avaliações a realizar até 2027, e correções de atualização e de imprecisões ao longo do documento”, especifica a mesma deliberação.

As avaliações previstas no Plano são efetuadas sobretudo com recurso a peritos externos. Mas, em determinadas situações podem ser “constituídas equipas mistas ou internas em avaliações que requerem conhecimentos aprofundados residentes nas entidades adjudicantes, que incidam na experimentação de métodos inovadores, e que permitam a capacitação da administração pública em determinados métodos, desde que salvaguardada a independência funcional face aos responsáveis pela conceção e implementação dos programas alvo de avaliação”. Peritos que são escolhidos através de contratação pública, dando primazia à qualidade das propostas técnicas. O preço também é um fator de seleção, mas com uma ponderação menor.