O presidente da associação Business Roundtable Portugal (BRP), que representa os maiores grupos empresariais do país, defende um entendimento entre a oposição e o Governo no âmbito do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) para que haja uma reforma fiscal a prazo em vez de alterações “aqui e acolá”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Acho que, tanto o Governo como as oposições, estão a fazer remendos ao sistema fiscal e, normalmente, os pensos rápidos criam infeções noutros sítios. Preferia que o Governo e as oposições se entendessem numa grande reestruturação fiscal, que a prazo leve a um sistema fiscal que seja gratificante para quem tem sucesso”, defendeu Carlos Moreira da Silva, em declarações ao ECO à margem da conferência “Ainda dá. Vamos lá”, que se realizou na véspera da votação final global do OE2027.

Carlos Moreira da Silva admitiu que, numa altura em que o sistema fiscal português continua com pouca competitividade em comparação com outros países da Europa, “ficaria muito mais contente se os partidos se entendessem sobre uma reforma fiscal a prazo em vez de estarem a fazer pensos rápidos aqui e acolá, aqui nas rendas, acolá nas propinas”.

Segundo o líder da associação BRP, mais do que três escalões de IRS “não serve para nada” e, a par da taxa variável de IRC consoante os resultados, “penalizam quem tem sucesso”. Na sua opinião, trata-se de “uma bizarria portuguesa” que leva a que investimentos externos passem para outros países ou gerem uma “capacidade inventiva” de dividir a empresa em várias sociedades de forma a que nenhuma atinja o limiar para pagar mais, o que se faz à custa da produtividade, dado que os custos fixos aumentam, e da escala.

"O nosso sistema fiscal tem três pecados: é complicado, injusto e caro. Estes pensos rápidos pioram a complexidade (com mais exceções nas declarações) e, muito provavelmente, piora a justiça, porque entrega a uns e não entrega a outros.” Carlos Moreira da Silva Presidente da associação BRP

Questionado sobre a promessa de alteração na derrama estadual em 2028, feita pelos ministros das Finanças e da Economia, Carlos Moreira da Silva retorquiu que “queria era ver acontecer”, embora reconheça que fica “contente”, porque “há três anos, falar na derrama era tabu para todo o leque político” e o tema foi colocado na agenda pela associação que lidera, gerando uma “consciência diferente sobre os malefícios da derrama”.

A promessa de mexer na derrama foi, mais tarde em palco, reforçada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que fez a intervenção de encerramento da conferência. “As derramas? É a seguir. Também lá vamos. A ideia de que o sucesso do trabalho é penalizado pela fiscalidade é inaceitável”, respondeu o governante às críticas da BRP.

Numa sala cheia, que se despediu ao som de “Muda De Vida” dos Humanos e ainda ouviu os apelos do “Coletivo da Meritocracia”, banda da qual o economista e historiador Nuno Palma faz parte, foram deixados planos reformistas para colocar Portugal a crescer na próxima década. Em causa estão medidas de gestão e propostas de políticas públicas.

“Não é razoável que uma pessoa para sair do salário mínimo receba 37% do que custa e o resto o Estado fique com ele. Nós temos uma solução para ultrapassar esta injustiça que afeta os jovens e sobretudo os menos bem pagos sem mexer na taxa marginal máxima”, sintetizou o empresário que é chairman da Cerealis e acionista do grupo BA Glass.

“Ser empresário é a profissão mais bonita do mundo”, diz CEO do Mercadona

De visita a Lisboa para subir ao palco da conferência do BRP, o CEO do Mercadona chegou com uma missão que foi além de vender Hacendado: ser empresário não é um bicho-papão (pelo contrário). “É criar quando não há nada além de uma tela em branco. Falta esse reconhecimento na sociedade. A profissão mais bonita do mundo é ser empresário”, afirmou Juan Roig, acrescentando que também há pouco orgulho de cada um.

“Faltam-nos orgulho de sermos empresários. Escondemo-nos muito. Percebo que possa ser complicado subir a um palco, porque existe medo de dizer alguma coisa que um jornalista capte, mas temos de o fazer”, alertou o CEO da Mercadona.

"A Europa não se pode converter num continente onde a única coisa boa são as catedrais. Temos de continuar a ser bons” Juan Roig CEO do Mercadona

Para o CEO da Mercadona, a missão de uma empresa é satisfazer os cinco componentes que a compõem: trabalhador, capital, sociedade, fornecedor e chefe. “O difícil é encontrar um equilíbrio entre os cinco”. Na liderança do Mercadona, acredita-se que existe uma ordem sequencial: chefe, trabalhador, fornecedor, sociedade e capital. Por sua vez, o trabalho de um empresário é encontrar formas de satisfazer uma necessidade, mas como existe muita concorrência, é preciso fazer de forma diferente.