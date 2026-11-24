A Comissão Europeia vai limitar a importação de determinados veículos híbridos de passageiros para a União Europeia (UE), através de quotas definidas por país de origem, na sequência de um inquérito iniciado a 30 de outubro, que identificou um aumento significativo da entrada destes automóveis no mercado comunitário desde 2023.

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Segundo um comunicado divulgado esta terça-feira, as “medidas de salvaguarda provisórias” entram em vigor a 1 de dezembro e serão implementadas durante um “período máximo de 200 dias” — ou seja, até 18 de junho de 2027. Quando for atingido o limite atribuído a cada país de origem, deixam de ser autorizadas novas entradas ao abrigo da respetiva quota. “Não são permitidas importações fora destas quotas”, determina Bruxelas.

A decisão abrange dois tipos de veículos: veículos elétricos híbridos completos (HEV) e veículos elétricos híbridos recarregáveis (PHEV), incluindo veículos elétricos híbridos suaves (MHEV).

"A investigação revelou que os fabricantes de veículos de passageiros híbridos sediados na UE estão a perder quota de mercado, colocando em risco a viabilidade a longo prazo da sua atividade no setor dos híbridos — apesar do crescimento do mercado da UE. Concluiu-se que a ameaça de prejuízo grave para a indústria da UE é iminente, o que exige a adoção de medidas de salvaguarda para proteger os produtores da UE.” Comissão Europeia

As quotas específicas por país foram calculadas com base no volume de importações provenientes do respetivo país em 2025, acrescido de pouco mais de 15%, indica o comunicado divulgado esta terça-feira. A atribuição de um limite individual abrange os países que representaram mais de 2% das importações comunitárias nesse ano, enquanto para as restantes origens foi criada uma quota residual.

De acordo com os dados recolhidos e analisados pelo Executivo comunitário, as importações de veículos híbridos na UE passaram de 957.965 unidades em 2023 para 1,23 milhões em 2025. No período de 12 meses terminado em junho de 2026, atingiram 1,42 milhões de veículos, mais 49% do que em 2023.

No caso da China, que é atualmente o maior fornecedor externo deste tipo de automóveis à UE, o limite totaliza 191.780 veículos durante os 200 dias de aplicação, distribuídos por três períodos: 86.301 unidades entre 1 de dezembro e 28 de fevereiro, 88.219 entre 1 de março e 31 de maio e 17.260 entre 1 e 18 de junho.

Embora o regime tenha um âmbito mais alargado do que as exportações chinesas, existem algumas exceções, nomeadamente, os países do Espaço Económico Europeu, a Ucrânia e o Quénia, além de determinados países em desenvolvimento. As importações que permaneçam dentro dos limites definidos continuam sujeitas aos direitos aduaneiros normalmente aplicáveis, pelo que a medida não corresponde à introdução de uma nova tarifa sobre os veículos abrangidos.

As restrições concretizam o entendimento alcançado entre Bruxelas e Pequim a 9 de outubro, na segunda reunião das Consultas sobre Comércio e Investimento entre a UE e a China. Na altura, o comissário europeu responsável pelo Comércio, Maros Sefcovic, afirmou que o acordo permitiria moderar as exportações chinesas de veículos híbridos e poderia reduzir essas vendas para a Europa em mais de metade. Porém, a medida agora aprovada aplica-se também a outros países fornecedores.

No comunicado, o Executivo liderado por Ursula von der Leyen justifica a decisão com a perda de quota de mercado que os fabricantes europeus têm tido devido à entrada crescente de veículos importados no espaço comunitário, apesar da expansão da procura. Por isso, concluiu que “a ameaça de prejuízo grave para a indústria da UE é iminente, o que exige a adoção de medidas de salvaguarda para proteger os produtores da UE“.

O inquérito poderá ainda conduzir à adoção de medidas definitivas. A Comissão dispõe de nove meses a contar do seu início para tomar essa decisão, prazo que poderá ser prolongado por mais dois meses.