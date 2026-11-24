A Comissão Europeia alerta que os Estados-membros devem adotar “políticas orçamentais prudentes”, tendo em conta o aumento dos custos do serviço da dívida e dos níveis de endividamento, em particular nos Estados-membros que enfrentam elevados riscos de sustentabilidade das contas públicas. Espanha e Alemanha estão mesmo em “risco de incumprimento significativo” das regras orçamentais europeias, devido à dívida e ao défice, respetivamente. Madrid foi mesmo “convidado a tomar as medidas necessárias” para garantir que a política orçamental em 2027 esteja em conformidade com as recomendações do Conselho Europeu.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Em termos gerais, num contexto de incerteza económica e geopolítica, de riscos relacionados com a inflação, de aumento dos custos de financiamento da dívida e de elevados níveis de dívida pública em vários Estados-membros, a Comissão apela à adoção de políticas orçamentais prudentes, a um planeamento orçamental credível, a uma redução eficaz da dívida e a uma utilização cautelosa da flexibilidade proporcionada pela cláusula de exceção nacional”, lê-se no relatório do pacote de outono do Semestre Europeu da Comissão Europeia divulgado esta terça-feira.

As regras orçamentais permitem um desvio face à meta acordada com o Conselho que não ultrapasse os 0,3 pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) em termos anuais ou 0,6 pontos em termos acumulados. Mas, com o aumento das despesas com defesa e o aumento global dos juros da dívida — um problema global que também afeta os Estados Unidos e que decorre da concorrência de Estados e empresas por financiamento –, a Comissão recomenda cautela aos Estados-membros na utilização da flexibilidade permitida pela cláusula de salvaguarda das regras orçamentais.

Com base nesta regra, a Comissão considera que Espanha e Eslovénia estão “em risco de incumprimento significativo”, por desvio ao nível da dívida pública, pelo que apela a ambos os países que “tomem as medidas necessárias no âmbito do processo orçamental nacional para garantir que a política orçamental em 2027 estará em conformidade com a recomendação do Conselho”. Ou seja, para já, não será tomada nenhuma medida, mas, no âmbito do pacote da primavera, será feita uma avaliação e ponderada a abertura de um procedimento por défices excessivos.

Já no caso da Alemanha e da Lituânia, os problemas vêm do lado do défice, mas o alerta é semelhante e, na primavera, será feita uma nova avaliação. A Alemanha apresenta um défice de 4,1% do PIB este ano — que seria se 3,3% se não fossem as despesas militares — e a Lituânia deverá registar um défice de 3,5% este ano que se agravará para 5,1% em 2028. A maior economia da Zona Euro parece estar a ser tratada com alguma deferência, já que reúne as condições para a abertura de um procedimento por défice excessivos: défice em trajetória ascendente (previsão de 4,5% em 2028), assim com a dívida (64,3% em 2026 para 68,9% em 2028) e ambos acima do limite definido pelo Pacto de Estabilidade. Mas a avaliação é de que “a margem é muito estreita para tomar já uma decisão”, segundo o comissário europeu para a Economia, Valdis Dombrovskis, e por isso irá esperar até à primavera. E como sublinhava uma responsável da Comissão, com os preços da energia em alta, as receitas fiscais vão aumentar, não se justificando lançar já o procedimento por défices excessivos.

Já para Bulgária e Hungria, a recomendação da Comissão para o Conselho é que inicie o procedimento no âmbito do Artigo 126 do Tratado. E se até aqui nunca foram efetivamente aplicadas sanções aos países infratores, na conferência de imprensa de apresentação do relatório, o comissário Dombrovskis recordou que as regeras foram alteradas precisamente para baixar o valor das multas para 0,02% do PIB. Se inicialmente a ideia era ter multas muito elevadas para serem dissuasoras da violação das regras, afinal o valor tão elevado e penalizador para ios infratores acabou por se revelar dissuasor da aplicação das multas, explicou Dombrovskis.

Dombrovskis pede medidas “urgentes”

Na conferência de imprensa de apresentação do relatório, o comissário europeu para a Economia, Valdis Dombrovskis, sublinha que é “urgente agir” porque os défices estão a aumentar, a dívida também e os custos da dívida também.

“Prevê-se que o défice das Administrações Públicas da Zona do Euro no seu conjunto aumente, em 2026 e 2027, em mais de metade dos Estados-membros a registar um défice superior a 3% do PIB”, lê-se no relatório. “Prevê-se que o défice da zona do euro aumente de 3% do PIB em 2025 para 3,5% em 2026 e 3,6% em 2027. Em 2027, prevê-se que 12 Estados-membros da zona do euro registem um défice superior a 3% do PIB, incluindo nove com um défice superior a 4%.

Já em termos de dívida pública a previsão da Comissão é de que continue a aumentar em 2026 e 2027 na zona euro. “O rácio da dívida pública em relação ao PIB, que tinha diminuído mais de dez pontos percentuais entre 2020 e 2024, aumentou cerca de 1 pp. em 2025, atingindo 88,6%”, lê-se no relatório que aponta para um aumento mais dois pontos percentuais ao longo do período 2026-27, para 90,5%.

E com o diferencial entre a taxa de juro e a taxa de crescimento (efeito bola de neve) menos favorável, já que o custo do serviço da dívida está a aumentar, as notícias não são favoráveis para os Estados membros.

Em 2026 e 2027, quatro Estados-Membros (Itália, Grécia, França e Bélgica) deverão apresentar rácios da dívida superiores a 100% do PIB.

Em 2027, a Comissão destaca os aumentos do rácio da dívida superiores a 4 p.p., na Letónia e a Lituânia, e superiores a 2 p.p. na Eslováquia, França, Estónia, Bélgica e Bulgária.

Em sentido contrário, “o rácio da dívida continuará a diminuir significativamente no Chipre, Grécia e Portugal, graças aos seus excedentes primários consideráveis”, sublinha o relatório.