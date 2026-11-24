Lançada no final de 2025, a campanha nacional de comunicação foi desenvolvida pela Nossa e pela Nova Expressão, as duas agências que ganharam o concurso com uma proposta de 4,3 milhões de euros.

A campanha “Vamos Lixar o Lixo”, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), alcançou 510 milhões de contactos em televisão e 412,9 milhões em publicidade exterior. Já um estudo realizado pelo Instituto de Marketing Research (IMR) aponta ainda que um em cada três cidadãos (33%) admite ter alterado recentemente comportamentos por influência de campanhas de sensibilização.

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Lançada no final de 2025, a campanha nacional de comunicação, sensibilização e informação dedicada aos resíduos, desenvolvida pela agência Nossa e com planeamento da Nova Expressão, esteve presente em televisão, rádio, publicidade exterior e meios digitais, além de ações de proximidade junto das comunidades. As duas agências ganharam o concurso com uma proposta de 4,3 milhões de euros.

Sob o lema “Vamos separar o lixo antes que o futuro se lixe”, a iniciativa procurou alertar para a quantidade de resíduos produzidos em Portugal, sensibilizar para a importância da sua correta separação, em particular dos biorresíduos, e para o impacto de pequenos gestos na redução da deposição em aterro e na recuperação de materiais.

O estudo quantitativo da IMR, realizado através de 800 inquéritos — 400 na pré-campanha e 400 depois da campanha –, revela ainda que 10% dos inquiridos afirmam ter aumentado o envolvimento com a reciclagem.

A campanha registou uma recordação total de 68,5%, sendo que 19,3% dos inquiridos a recordaram espontaneamente. A avaliação global também foi “muito positiva”, com 82,8% dos inquiridos a manifestarem agrado geral, 79,3% consideraram que a campanha captava a atenção e 74,8% classificaram-na como memorável.

O estudo identificou também cinco perfis de comportamento perante a reciclagem. São eles os fiéis convictos (34,7%), aderentes moderados (12,9%), simpatizantes seletivos (21,4%), ocasionais céticos (9,8%) e não aderentes (21,2%). Após a campanha, registou-se uma diminuição do peso dos não aderentes, indica a APA, sem referir números.

Recolha seletiva de biorresíduos terá aumentado 6%

Durante o período de campanha, entre o final de 2025 e setembro de 2026, a recolha seletiva de biorresíduos alimentares aumentou 6% — segundo dados provisórios —, com especial impacto em agosto. A APA refere também uma evolução semelhante na recolha seletiva dos restantes materiais, recolhidos nos ecopontos verde, azul e amarelo.

“Apesar de ainda termos um longo caminho pela frente no que se refere à melhoria dos números da recolha seletiva, com impacto direto naquilo que é a taxa de reciclagem que Portugal tem vindo a atingir, e apesar dos valores referentes ao desempenho 2026 apenas se confirmarem no após o fecho do ano, os resultados alcançados parecem indicar que as campanhas de comunicação têm impacto no comportamento da população”, afirma José Pimenta Machado, presidente da APA, citado em comunicado.

O responsável defende que o setor dos resíduos deve acompanhar a APA nesta missão, nomeadamente através do reforço dos meios de recolha e da criação de incentivos à separação, garantindo a continuidade da mensagem.

Ao longo de quase um ano, a campanha também passou por diferentes ações de sensibilização com o público. Durante o verão, um roadshow itinerante percorreu Coimbra, Aveiro, Braga, Castelo Branco, Évora e Portimão, ao longo de 18 dias.

No período de Natal, a APA instalou no Cascais Xmas Village, no Parque Marechal Carmona, uma árvore de Natal de seis metros construída a partir de resíduos, acompanhada por uma “Loja de Lixo”, onde os visitantes podiam trocar resíduos por presentes. Já durante os saldos, a campanha promoveu ativações no Centro Comercial Colombo e no NorteShopping.

O conceito criativo foi desenvolvido pela Nossa, enquanto a Nova Expressão ficou responsável pela estratégia de meios e divulgação nos diferentes canais. A Corpcom foi a agência responsável pela assessoria de imprensa da campanha.

“Há um ano foi lançado o desafio de ‘Vamos Lixar o Lixo’ com o objetivo de mobilizar os portugueses para um problema que diz respeito a todos. Conseguimos alcançar milhões de portugueses em diferentes canais e durante as várias ações de sensibilização junto das comunidades, o que esperamos que representa alguma mudança de comportamento”, afirma Nuno Presa Cardoso, partner and chief creative officer da Nossa, sublinhando que a mudança de comportamentos exige um trabalho de longo prazo que não termina com o fim da campanha.

A campanha teve o apoio do Fundo Ambiental e foi cofinanciada pelo Sustentável 2030, Portugal 2030 e União Europeia.

Metodologia do estudo

O estudo da IMR teve como universo os cidadãos residentes em Portugal, com idade superior a 18 anos, e foi realizado através de inquérito online. A amostra foi constituída por 400 inquéritos na pré-campanha e 400 inquéritos na pós-campanha, recorrendo a uma metodologia de amostragem aleatória, com estratificação por género, idade, região e composição dos agregados familiares.

A recolha de dados decorreu em dois momentos. A pré-campanha realizou-se entre 10 e 20 de dezembro de 2025, e a pós-campanha decorreu entre 20 de agosto e 5 de setembro de 2026. Em termos de validação estatística, o estudo apresenta um intervalo de confiança de 95% e um erro amostral de ±4,90%.