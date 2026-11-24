A Carris prevê comprar cerca de 150 autocarros elétricos por ano, num total de 558 até 2030, ao abrigo do plano plurianual que está ainda em aprovação. A concretizar-se a compra, a empresa pública quer chegar ao fim da década com 661 autocarros elétricos, o equivalente a mais de 80% dos cerca de 800 veículos que compõem hoje a sua frota. Rui Lopo, presidente da Carris, não adiantou o montante do investimento.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O verdadeiro compromisso não é adquirir os tais 150, é ter 150 a prestar efetivamente o serviço”, afirmou o presidente da Carris, Rui Lopo, na abertura da conferência “E-POWERING From Grid to Route”, organizada esta segunda-feira pela empresa no Museu do Oriente, em Lisboa. Ao ritmo de aquisições previsto, será preciso preparar as estações para receber os novos veículos, o que implica reforçar as ligações à rede elétrica e instalar carregadores. Mesmo com os equipamentos no terreno, a potência disponível em cada estação vai condicionar o planeamento das carreiras, admite.

A dimensão do investimento nas estações interessa também aos restantes operadores, já que, pelas contas de Rui Lopo, circulam atualmeente entre 450 e 500 autocarros elétricos na Área Metropolitana de Lisboa. Se os projetos previstos avançarem, em 2030 poderão ser mais de 2.000. Para o conjunto do país, o presidente da Carris estima que se possa chegar aos 3.500 a 4.000 nos próximos anos.

A hora de carregar depende da carreira

“Gerir energia está muito longe de ser o mesmo que gerir gasóleo”, lembrou Rui Lopo. Se bastam poucos minutos para abastecer um autocarro a gasóleo, numa estação com centenas de veículos elétricos a potência tem de ser repartida pelos carregamentos. Aos operadores cabe decidir “quando carregar, como carregar, a que potência, a que preço e para que serviço”. A decisão depende tanto do que se paga pela eletricidade a cada hora como do consumo de cada percurso e do horário a que é preciso pôr o autocarro a circular.

O passageiro não vê um problema de energia, de software ou de infraestrutura, verá simplesmente que o autocarro não apareceu. Rui Lopo Presidente da Carris

Na Carris, planear os carregamentos vai exigir acompanhar os consumos reais nas carreiras e pôr a funcionar em conjunto equipamentos e sistemas de vários fabricantes, sem descurar a cibersegurança. Uma falha no software ou num carregador pode ter a mesma consequência para quem está na paragem à espera: “O passageiro não vê um problema de energia, de software ou de infraestrutura, verá simplesmente que o autocarro não apareceu”.

A empresa está ainda a digitalizar a manutenção dos equipamentos para poder acompanhar as intervenções e os respetivos resultados. Em paralelo, revê os processos de gestão dos ativos à luz da norma ISO 55001, com vista a uma futura certificação. Na escolha dos sistemas, Rui Lopo defendeu que se tire partido da experiência de outros operadores, já que nem todas as soluções disponíveis são financeiramente viáveis. “A tecnologia deve adaptar-se à operação e a operação não pode ficar prisioneira da tecnologia”, sublinhou.

Fora das estações, os autocarros elétricos vão encontrar os mesmos obstáculos à circulação que os veículos a gasóleo. Para o presidente da Carris, a renovação da frota terá de ser acompanhada por mais corredores BUS e por prioridade nos semáforos para os transportes públicos. Sem essas condições, a redução das emissões pode não se traduzir num serviço mais eficaz. É pela fiabilidade das carreiras e pela confiança dos passageiros que Rui Lopo entende que se deve avaliar o investimento em 2030.