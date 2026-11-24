A construtora Casais acaba de comprar 80% da espanhola ACR, empresa com 53 anos e que conta com processos e soluções industrializadas em 100% das suas obras, especializando-se neste segmento, que a Casais também tem vindo a reforçar.

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O valor da operação não foi revelado, mas a Casais afirma que este negócio é um passo na estratégia de buscar a “liderança da construção off-site na Península Ibérica“.

“Esta operação tem como meta liderar a construção industrializada sustentável na Península Ibérica até 2030, posicionando-se entre as principais referências europeias na década seguinte. Com este movimento, a Casais consolida a sua presença em Espanha e alarga a aplicação das soluções da Casais Industries a mais projetos, com foco em segmentos de crescimento como a habitação, residências universitárias, hotelaria e escritórios“, indica um comunicado divulgado esta terça-feira.

Este é um passo que se seguem a dois iniciais. Em 2023, as duas empresas trabalharam juntas na “construção, em consórcio, do B&B Hotel Madrid Tres Cantos, o primeiro edifício em Espanha a utilizar o sistema industrializado híbrido de madeira e betão da CREE Buildings. A ACR aplicou posteriormente esta tecnologia ao projeto Calido Valdebebas, em Madrid, com 500 apartamentos, concluído em 2025. Em junho de 2026, as duas empresas formalizaram a criação da CREE Iberia, sociedade que detém a licença exclusiva do sistema CREE Buildings na Península Ibérica”. Depois dessa joint-venture, “a aquisição agora concluída dá continuidade a essa colaboração”.

A ACR é uma empresa significativamente mais pequena do que a Casais. Segundo os dados divulgados no citado comunicado, a empresa portuguesa deverá fechar este ano com um volume de negócios a rondar os 1,3 mil milhões de euros e conta com cerca de 8 mil trabalhadores a nível global; já a ACR fechará 2026 com um volume de negócios de 230 milhões e conta com 350 colaboradores.

O negócio foi feito com a compra dos “80% do capital da ACR ao seu fundador e acionista maioritário, o empresário navarro Javier Osés. Michel Elizalde, que continuará a liderar a empresa como CEO, manterá a sua participação como sócio”.

Com o conhecimento que a ACR tem do mercado espanhol e apoiados na engenharia e capacidade produtiva da Casais Industries, estamos a lançar as bases para liderar a transformação industrializada do setor na região António Carlos Rodrigues CEO do Grupo Casais

“Escolhemos a ACR pela qualidade da sua equipa e pela complementaridade entre as nossas empresas. Já comprovámos, em obra, que as duas equipas sabem concretizar projetos em conjunto. Com o conhecimento que a ACR tem do mercado espanhol e apoiados na engenharia e capacidade produtiva da Casais Industries, estamos a lançar as bases para liderar a transformação industrializada do setor na região”, afirma António Carlos Rodrigues, CEO do Grupo Casais.

Esta é a segunda compra da Casais em Espanha no último ano, já que em dezembro de 2025 concluiu a aquisição da unidade produtiva da Terratest em Espanha, “operador de referência em fundações especiais e melhoria de solos, que integra hoje o Polo Ibérico de Geotecnia do Grupo Casais, a par da Ancorpor, e manteve a sua marca”.