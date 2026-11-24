CMS Portugal assessora CREST na aquisição do Grupo Labina
A equipa foi liderada pelo Sócio de Corporate M&A, João Caldeira, e contou com a participação do Associado Coordenador André Guimarães, e das Associadas Francisca Pereira da Cruz e Inês Jones.
A CMS Portugal assessorou o fundo de investimento português CREST III na aquisição do Grupo Labina, que integra as sociedades Labina – Fundição Injetada, Unipessoal, Lda e Arcast, Lda.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Com esta aquisição, o CREST III participa numa empresa de referência no setor das fundições, cuja atividade se encontra maioritariamente direcionada para a indústria automóvel.
A equipa da CMS Portugal foi liderada pelo Sócio de Corporate M&A, João Caldeira, e contou com a participação do Associado Coordenador André Guimarães, e das Associadas Francisca Pereira da Cruz e Inês Jones.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
CMS Portugal assessora CREST na aquisição do Grupo Labina
{{ noCommentsLabel }}