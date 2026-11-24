A CMS Portugal assessorou o fundo de investimento português CREST III na aquisição do Grupo Labina, que integra as sociedades Labina – Fundição Injetada, Unipessoal, Lda e Arcast, Lda.

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Com esta aquisição, o CREST III participa numa empresa de referência no setor das fundições, cuja atividade se encontra maioritariamente direcionada para a indústria automóvel.

A equipa da CMS Portugal foi liderada pelo Sócio de Corporate M&A, João Caldeira, e contou com a participação do Associado Coordenador André Guimarães, e das Associadas Francisca Pereira da Cruz e Inês Jones.