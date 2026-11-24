O regulador do mercado está contra a ideia de mudar a designação de capital de risco para capital de investimento. Uma pretensão da associação do setor e que o ministro da Economia já anunciou que irá ser abraçada num futuro diploma que será aprovado pelo Governo.

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“Ponderamos cuidadosamente a questão e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) entende que deve ser mantida esta designação de capital de risco”, declarou Luís Laginha de Sousa numa intervenção na conferência anual da Associação Portuguesa de Capital de Risco (APCRI).

Na mesma conferência, horas antes, Manuel Castro Almeida anunciou que o Governo ia passar a aceitar a designação de capital de investimento, em vez dos termos private equity e venture capital, e que nova designação já vai estar consagrada no novo diploma sobre o regime de gestão de ativos, que será aprovado brevemente em Conselho de Ministros.

O presidente da CMVM elencou várias razões para estar contra a mudança de designação, nomeadamente o facto de implicar “várias centenas” de referências legais, regulamentares e contratuais que vão ter de ser revistas. “Implicaria também criar regras de transição e gerir durante bastante tempo a coexistência entre as duas terminologias. Enfim, tudo isto teria custos e poderia gerar incerteza, sem ser evidente qual o benefício regulatório que daí resultaria”, notou Laginha de Sousa.

"O capital de risco hoje é um conceito jurídico consolidado. Está profundamente incorporado no nosso ordenamento, no regime de gestão de ativos, na regulamentação da CMVM e em múltiplos outros diplomas.”

O ‘polícia da bolsa’ também não está convencido que capital de investimento “seja uma designação mais precisa” e recordou que “a experiência internacional também não é uniforme”, já que existem diferentes conceitos e designações para Venture Capital, Private Equity, Private Capital.

“Portanto, uma coisa é a linguagem utilizada pelo setor na sua comunicação internacional e outra diferente é a designação de uma categoria jurídica e regulatória”, disse Laginha de Sousa.

O presidente da CMVM também falou das implicações desta mudança na perceção do investidor e apelou a que não se tenha medo da palavra risco.

“Não protegemos melhor os investidores, nem reforçamos a confiança, retirando a palavra risco da designação dos produtos em que investem”, apontou, explicando que o caminho passa antes pela formação, informação clara para os investidores compreenderem o risco e as condições “para tomarem decisões informadas”.

“Não devemos ter receio da palavra risco, não é uma caraterística negativa”, disse.

Apesar de estar contra, Laginha de Sousa também quis esclarecer que, enquanto supervisor, a sua função é “atuar dentro do o quadro regulatório definido pelo legislador, que tem naturalmente a última palavra”.