A Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a funcionar apenas com quatro pessoas e não tem nem a plataforma de denúncias proposta em março, nem acesso a dados granulares da despesa, que considera essenciais.

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Dez meses depois de ter iniciado funções, a comissão, liderada pelo juiz Carlos Alexandre, diz ter “constrangimentos operacionais relevantes” de funcionamento, sobretudo no que se refere ao acesso a dados, à qualidade dos dados e aos meios humanos, materiais e financeiros.

Num relatório das atividades desenvolvidas entre fevereiro e novembro, a que a Lusa teve acesso, a Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (CCF-SNS) lembra as dificuldades que tem enfrentado, apontando designadamente a falta de acesso aos dados de despesa processados pelo Centro de Controlo e Monitorização do SNS, um aspeto “crítico” para esta estrutura.

“Esta limitação é crítica à missão da Comissão, tanto na análise de áreas de risco de fraude como na identificação de eventuais casos de fraude nas principais áreas de despesa do SNS”, refere a comissão num balanço do trabalho desenvolvido em seis meses de atividade.

A este nível, a comissão diz já ter proposto aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) o desenvolvimento de 71 indicadores de risco para melhorar a análise dos dados de despesa do SNS. Estes indicadores permitirão uma “monitorização contínua e consequente identificação de padrões anómalos, comportamentos atípicos e ‘outliers’ suscetíveis de configurar práticas de desperdício e risco de fraude”, explica a comissão.

Outra das limitações operacionais identificadas é a falta da plataforma de receção de denúncias, um instrumento “essencial de trabalho” para a comissão. Este canal permitiria a apresentação de denúncias por parte de cidadãos, profissionais de saúde e entidades, bem como a sua análise e tratamento por parte da CCF-SNS. A proposta para a sua criação foi feita há oito meses, mas a comissão ainda aguarda uma solução. Atualmente dispõe apenas de um ‘email’, mas nem este endereço está publicamente divulgado.

A escassez de meios humanos é outra das limitações operacionais da comissão, criada para centralizar, coordenar e executar a prevenção e deteção de fraude, desperdício e ilícitos no SNS. A comissão iniciou funções em fevereiro, com seis elementos, mas dois saíram e ainda não foram substituídos – os representantes da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e da SPMS. “Esta situação cria um constrangimento operacional relevante na execução dos trabalhos previstos e em curso”, refere a comissão liderada por Carlos Alexandre.

É ainda apontada a falta de meios internos, pois embora estivesse prevista a colaboração de pessoal dedicado no apoio administrativo, este nunca foi afeto. Todo o trabalho administrativo e de apoio é desenvolvido pelos membros permanentes.

Finalmente, a comissão aponta ainda a falta de meios financeiros, lembrando que não tem nem dotação orçamental própria, o que lhe limita a autonomia para executar as suas despesas, precisando do suporte da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (SGMS), que está em processo de extinção.

Apesar das limitações operacionais, a comissão já apresentou várias propostas, incluindo a alteração da Prescrição Eletrónica de Medicamentos, em colaboração com a Ordem dos Médicos. A proposta apresentada prevê a introdução de um alerta automático que deve surgir quando o médico prescritor seleciona uma Denominação Comum Interacional que pretende prescrever e antes de a prescrição se concretizar.

Este alerta incluirá a informação de quantidades prescritas, ativas ou dispensadas, nos últimos 12 meses, do medicamento que o médico quer prescrever, cabendo-lhe decidir se, perante o alerta, cancela ou mantém a prescrição. Entre outras situações, este alerta responderia, por exemplo, à eventual existência de utentes que recorrem a diversos prescritores para acumular medicamentos destinados a mercados paralelos.

Segundo o documento, a proposta já foi apresentada à tutela, tendo sido remetida ao Infarmed, SPMS e à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).