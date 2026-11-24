O sentimento dos empresários alemães voltou a melhorar em novembro. O índice de clima de negócios do instituto Ifo subiu para 90,6 pontos, face aos 90,1 pontos de outubro, um valor que foi revisto em baixa depois de ter sido divulgado inicialmente em 90,2 pontos.

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O resultado ficou ligeiramente acima dos 90,5 pontos esperados pelos analistas consultados pela Reuters e marca a sétima subida mensal consecutiva do indicador, que se baseia em cerca de 9 mil respostas de empresas da indústria, dos serviços, do comércio e da construção.

“As empresas estiveram mais satisfeitas com a sua situação atual dos negócios. Também reviram em alta as suas expectativas”, refere o Ifo no comunicado divulgado esta terça-feira.

A avaliação da situação atual passou de 88,8 para 89,4 pontos, e o índice de expectativas para os próximos seis meses avançou de 91,5 para 91,9 pontos. No entanto, o instituto alemão ressalva que “a recuperação da economia alemã está a avançar, mas falta-lhe amplitude.”

O índice Ifo é publicado todos os meses pelo instituto de Munique e é um dos primeiros dados a mostrar como está a economia alemã, a maior da Zona Euro, semanas antes de serem conhecidos os números oficiais do produto interno bruto (PIB).

Os investidores e os economistas acompanham o indicador porque costuma antecipar mudanças no ciclo da atividade económica, e a sua divulgação pode mexer com o euro, com as ações cotadas na bolsa de Frankfurt e com os juros da dívida alemã. Para Portugal, o barómetro dá também uma indicação sobre a procura num dos principais mercados de destino das exportações nacionais.

Os dados divulgados apontam para que a indústria transformadora tenha destoado do resto da economia, com “o índice a sofrer um revés após seis subidas consecutivas”, visível no recuo do saldo de 0,9 para -1,2 pontos. As expectativas regressaram a terreno negativo e os produtores de bens de consumo foram os que reportaram a maior quebra no sentimento.

Nos serviços, o saldo passou de -1,2 para 2,4 pontos, com as empresas mais satisfeitas com o momento atual e mais confiantes quanto aos próximos meses. “Na logística, a recuperação prosseguiu”, acrescenta o instituto presidido por Clemens Fuest.

No comércio, o indicador subiu de -17,2 para -16,3 pontos, mas a evolução não foi igual em todo o setor. “O indicador subiu no retalho e caiu no comércio grossista”, lê-se no comunicado.

A construção acompanhou a indústria na descida, com o saldo a passar de -15,7 para -15,9 pontos. A queda deveu-se a uma avaliação menos favorável da situação atual, já que as expectativas se mostraram “menos céticas”.