O presidente do Conselho Europeu, António Costa, instou esta terça-feira à responsabilidade e ao espírito de compromisso dos líderes da União Europeia (UE) para um acordo sobre o próximo orçamento plurianual até 2034, vincando que “chegou o momento”.

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O apelo é feito na carta-convite que antecede a cimeira europeia do final desta semana, que decorre na quinta e na sexta-feira em Bruxelas, na qual António Costa aponta que, “no que diz respeito ao Quadro Financeiro Plurianual, chegou o momento de alcançar um acordo”.

“Em preparação para a reunião, apresentei uma proposta global, que espero que considerem num espírito de compromisso. Temos, coletivamente, a responsabilidade de encontrar um acordo equilibrado que permita à UE enfrentar os desafios que se avizinham: reforçar a nossa competitividade, fortalecer a nossa segurança e defesa e afirmar a presença da Europa no mundo, preservando simultaneamente as políticas que já demonstraram o seu valor”, elenca.

Para o antigo primeiro-ministro português, urge “manter as contribuições nacionais a um nível razoável”, o que é colmatado com um novo “conjunto equilibrado de novos recursos próprios”.

A reunião extraordinária do Conselho Europeu decorre num momento decisivo das negociações sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2028-2034.

No sábado, António Costa apresentou uma proposta de compromisso para o próximo orçamento comunitário de 1.780,9 mil milhões de euros, a preços correntes (1.582,5 mil milhões a preços constantes de 2025), abaixo dos 1.984,9 mil milhões de euros inicialmente propostos pela Comissão Europeia (1.763,1 mil milhões a preços constantes de 2025), com o objetivo de aproximar as posições dos 27 Estados-membros e facilitar um acordo até ao final de 2026.

A proposta procura limitar o esforço financeiro dos países, preservar áreas como a agricultura e a coesão e reforçar as fontes de financiamento do orçamento comunitário através da criação de novos recursos próprios. Entre as medidas sugeridas está uma contribuição de 3% sobre determinadas receitas digitais das grandes empresas.

O plano inclui ainda ajustamentos no calendário de algumas contribuições nacionais e no reembolso da dívida contraída ao abrigo do fundo de recuperação pós-pandemia.

Portugal deverá perder cerca de 400 milhões de euros com a proposta de compromisso apresentada por Costa face a anteriores versões, para uma dotação de 34,9 mil milhões de euros, pedindo ainda verbas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Outro dos principais dossiês em discussão será o apoio financeiro a Kiev. António Costa pede aos líderes da UE que, nesta reunião do Conselho Europeu, debatam “a forma de satisfazer, em conjunto com os parceiros, as necessidades de financiamento da Ucrânia para 2027”, na sequência de uma proposta apresentada pelo executivo comunitário para um empréstimo de 45 mil milhões de euros a Kiev, que cobre dois terços das necessidades e deve ser reforçado por outros aliados internacionais.

A agenda inclui igualmente a sucessão na presidência do Banco Central Europeu (BCE), depois de Christine Lagarde ter anunciado a intenção de abandonar o cargo em fevereiro de 2027, antecipando a saída inicialmente prevista para outubro. Entre os nomes apontados à sucessão estão o espanhol Pablo Hernández de Cos e o neerlandês Klaas Knot.

UE precisa de reforçar liderança e autonomia, defende Seguro

O Presidente da República defendeu hoje que a UE precisa de reforçar a sua liderança, autonomia estratégica e influência no mundo e não pode ficar à margem das decisões sobre a segurança no continente europeu.

Numa intervenção na sessão de abertura do V Congresso Internacional do Observare – Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa, o chefe de Estado alertou que “ou a Europa escolhe ser sujeito da História ou resigna-se a ser objeto da escolha dos outros”.

Dias depois de uma cimeira entre os presidentes chinês, norte-americano e russo, em Shenzhen, na China, António José Seguro afirmou: “A guerra na Ucrânia recorda-nos todos os dias o preço da liberdade e da soberania. Portugal está do lado do povo ucraniano, e a segurança da Europa não pode ser discutida sem os europeus, e muito menos decidida à margem dos europeus”.

O Presidente da República considerou que não se pode “dar como adquirido” o projeto político europeu e a UE não pode ignorar as dificuldades que enfrenta: “Perde competitividade económica, acumula dependências tecnológicas, enfrenta desafios demográficos e revela demasiadas vezes lentidão na tomada de decisões”.

“A Europa não pode resignar-se a ser apenas um espaço de regulação. Tem de voltar a ser um espaço de criação, de inovação, de produção e de liderança. Precisa de investir mais, decidir mais depressa e executar melhor. Precisa de reforçar a sua autonomia estratégica, a sua capacidade industrial, tecnológica, energética e a sua capacidade de defesa”, acrescentou.

No fim do seu discurso, o chefe de Estado assinalou a importância do “ciclo eleitoral que vai iniciar-se a 29 de novembro, com eleições em Espanha, e que vai continuar durante todo o ano de 2027“, referindo que “as suas escolhas terão consequências na vida de todos” os europeus.