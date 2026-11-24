O Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) saiu da discussão na especialidade com 343 propostas de alteração. Ao longo de uma maratona de quatro dias de votações, o Parlamento votou mais de 2.800 iniciativas, tendo aprovado 273 propostas da oposição e 70 do PSD/CDS-PP, os dois partidos que suportam o Governo.

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O PS foi o partido vencedor, ao conseguir ver viabilizadas mais de um terço do total (108) de medidas aprovadas. Na oposição, destaque ainda para as 57 iniciativas do Chega, as 33 do Bloco de Esquerda e as 26 do PCP. Já o Livre registou 21 vitórias, o PAN 12, o JPP 11 e a Iniciativa Liberal cinco. Alterações com impacto orçamental negativo estimado pelo Governo em 800 milhões de euros e que já levaram o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a passar de prever um excedente de 0,1% para um défice de 0,2% no próximo ano.

Entre as principais alterações incluem-se medidas como a isenção no IVA de um conjunto de bens alimentares, a revogação do benefício fiscal para as rendas moderadas, a garantia pública ao arrendamento ou a isenção de mais-valias para venda de imóveis até 300 mil euros para habitação permanente. Tiveram ainda ‘luz verde’ mexidas com impacto na função pública e nos pensionistas, mas também em matérias como energia.

IVA zero no primeiro trimestre

Contra a vontade do PSD e do CDS-PP, foi aprovada parte de uma proposta socialista que determina, durante o primeiro trimestre de 2027, a isenção de IVA num conjunto de bens alimentares a definir. Após o fim do período inicial de três meses, a medida pode ser renovada por igual período, “mediante avaliação e tendo em conta, designadamente, a evolução da inflação e o seu efeito na receita fiscal”.

Ademais, ficou estipulado que o Governo está também obrigado a divulgar mensalmente informação a evolução dos preços de venda ao público dos bens alimentares abrangidos, bem como a respetiva perda de receita fiscal.

Benefícios fiscais das rendas moderadas caem

A proposta socialista do IVA zero definia também que, como forma de compensação pelo impacto da perda potencial de receita, o benefício fiscal para os senhorios que pratiquem rendas mensais até 2.300 euros, conhecidas como rendas moderadas, é revogado. Desta forma, os contratos abrangidos regressam ao regime geral do Código do IRS, com uma taxa autónoma de 25%, salvo reduções aplicáveis a contratos de longa duração ou programas específicos como o arrendamento acessível, contra a atual taxa de 10%.

Garantia pública para arrendamento

O Estado vai ter de criar, em 2027, uma garantia pública de segurança no arrendamento habitacional, destinada a cobrir rendas em atraso e danos imputáveis aos inquilinos, devido à viabilização de uma iniciativa socialista. O mecanismo será voluntário e dirigido a contratos sujeitos a limites de renda acessível, com a proposta a prever que o Governo terá de definir as condições de acesso, nomeadamente em função da idade e do rendimento, os limites de cobertura e as regras para acionar a garantia.

Contudo, para os inquilinos, a medida poderá reduzir a exigência de fiadores, cauções elevadas ou outras garantias privadas no momento de arrendar casa, enquanto para os senhorios, de acordo com o PS, irá funcionar como uma proteção contra o incumprimento e um incentivo à colocação de mais imóveis no mercado.

O Estado não assume, contudo, em definitivo a dívida do arrendatário. Depois de pagar ao proprietário os montantes garantidos, fica subrogado nos seus direitos, podendo exigir ao inquilino a devolução da quantia. A medida será acomodada no limite global de garantias do Estado previsto no Orçamento, sem uma dotação autónoma fixada na proposta.

Fim definitivo da comissão de amortização

O PSD e o CDS-PP conseguiram primeiro fazer passar uma suspensão, apenas durante 2027, da comissão cobrada pelos bancos pela amortização antecipada, parcial ou total, de empréstimos com taxa variável. Mas o PS voltou a prevalecer com uma proposta, apoiada pelo Chega, que elimina a comissão de forma permanente. A isenção aplica-se aos contratos de crédito à habitação durante os períodos em que vigore taxa variável, incluindo contratos de taxa mista nessa fase. Mantêm-se apenas os encargos cobrados por terceiros, como conservatórias, cartórios ou impostos, desde que devidamente justificados.

Desde 1 de janeiro de 2026, os bancos voltaram a poder cobrar até 0,5% do capital reembolsado nos empréstimos com taxa variável, depois de ter terminado a suspensão temporária criada em 2022 pelo Governo do PS, em resposta à subida das taxas de juro. Com a alteração aprovada, os clientes poderão amortizar ou transferir o crédito sem essa comissão, reforçando a mobilidade entre bancos e a concorrência no setor.

Garantia pública para os jovens para autoconstrução

Os jovens até aos 35 anos que optem por construir a primeira habitação própria vão passar a poder aceder à garantia pública no crédito, beneficiar de uma carência de três anos e ficar isentos de IMT na compra do terreno. A iniciativa obriga o Governo a avançar em 2027 com as alterações legislativas necessárias para adaptar os apoios já concedidos à compra de casa aos jovens que escolham a via da autoconstrução.

Os empréstimos enquadrados pela garantia pública deverão beneficiar de um período de carência de capital e juros de três anos, contado desde a assinatura do contrato e prolongado até à emissão da licença de utilização ou de documento equivalente que comprove a conclusão da obra. Na prática, o objetivo é evitar que os jovens suportem em simultâneo a renda da casa onde vivem e as prestações do crédito durante a fase de licenciamento e construção.

Isenção de mais-valias de imóveis até 300 mil euros para pôr casas no mercado

As mais-valias obtidas com a venda de segundas habitações, casas vazias ou outros imóveis que não sejam a residência própria do proprietário vão ficar isentas de IRS, desde que sejam colocados no mercado de habitação permanente. O benefício será aplicado entre 1 de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2029, na sequência da aprovação de uma proposta do PS.

A isenção abrange vendas até 300 mil euros. Para aceder ao benefício, o imóvel terá de passar a ser a habitação própria e permanente do comprador ou, quando se destine a um terceiro, ser colocado no mercado de arrendamento dentro dos limites do Regime Simplificado de Arrendamento Acessível.

Acima daquele valor, mas até 500 mil euros, há também um alívio fiscal: apenas 25% da mais-valia será considerada para IRS. No regime geral, 50% do saldo positivo entre mais-valias e menos-valias entra no rendimento tributável dos residentes, pelo que a medida reduz para metade a parcela sujeita a imposto.

IMT de 7,5% para não residentes

A atualização anual dos escalões de IMT já prevista na proposta de OE2027 poderia deixar de fora as regras específicas aprovadas este ano para a compra de casas por não residentes, atribuindo-lhe uma taxa menor.

Benefícios fiscais no arrendamento escapam a travão mínimo no IRC

Por proposta dos sociais-democratas e centristas, as empresas com imóveis arrendados a rendas moderadas ou acessíveis passam a poder aproveitar integralmente os benefícios fiscais em sede de IRC previstos para esses contratos. Na prática, existia uma limitação que podia reduzir a vantagem fiscal obtida pelos senhorios empresariais e, segundo os proponentes, enfraquecer o incentivo a colocar imóveis no mercado.

Bónus aos pensionistas torna-se obrigatoriamente permanente

Qualquer suplemento extraordinário atribuído aos pensionistas em 2027 terá de ser convertido num aumento permanente das pensões. A alteração ao Orçamento do Estado proposta pelo PS foi aprovada com os votos favoráveis dos socialistas e do Chega, numa nova coligação negativa que juntou também toda a esquerda, o PAN e o JPP, e que contrariou PSD, CDS e Iniciativa Liberal, que votaram contra. Assim, a proposta determina que os apoios pontuais, de concessão única e pagos quando exista margem orçamental deixem de ser apenas “bónus” extraordinários. Se o Governo decidir atribuí-los, o respetivo montante terá de ser integrado no valor das pensões, passando a contar para futuras atualizações.

Novo acelerador de carreiras na Função Pública

No próximo ano, o Governo terá de apostar num novo acelerador de carreiras, reduzindo de oito para seis os pontos necessários para os trabalhadores subirem de posição remuneratória. A medida do PS aprovada não quantifica o impacto financeiro, mas antecipa progressões e aumentos salariais para um universo ainda por definir de funcionários públicos. Os socialistas sustentam que pretende aproximar as condições de progressão das aplicáveis aos professores, cujo tempo de serviço congelado está a ser recuperado. O anterior acelerador de carreiras, criado em 2023, permitiu, segundo os socialistas, antecipar progressões a cerca de 60 mil trabalhadores em 2024.

Retenção na fonte dos recibos verdes passa a ser progressiva

O PS conseguiu mais uma vitória, que introduz progressividade no sistema de retenção na fonte aplicável aos rendimentos do trabalho independente (categoria B), os chamados recibos verdes. Até agora, estes rendimentos estavam sujeitos a uma taxa única de 23%, independentemente do nível de rendimento. Agora, passará a ser calculada com base nos rendimentos declarados no sistema E-Fatura.

Na proposta, os socialistas recordavam que o Orçamento do Estado para 2023 determinou a revisão deste sistema e o Orçamento do Estado para 2024 voltou a consagrar esse objetivo, incumbindo o Governo das adaptações informáticas necessárias. Porém, alega o PS, o atual Governo considera “que essa norma caducou e recusa concretizá-la, invocando dificuldades técnicas que não colhem perante os meios de que a Autoridade Tributária e Aduaneira já dispõe”.

Concursos para trabalhadores do PRR

Os serviços públicos terão de abrir concursos para postos ocupados por trabalhadores contratados ao abrigo do PRR que correspondam a necessidades permanentes. Com a aprovação de uma iniciativa socialista, o Governo terá de identificar os postos de trabalho até ao fim do primeiro trimestre de 2027 e abrir concursos no prazo de 120 dia.

O PS também conseguiu aprovar outra norma para alargar aos prestadores de serviços nas autarquias o regime de integração nos quadros previsto para trabalhadores contratados a termo no contexto da transferência de competências.

Aumentos do ISP têm de ir ao Parlamento

Devido à ‘luz verde’ a uma outra iniciativa do PS à revelia do Governo, são prolongados, até 31 de dezembro de 2027, os limites máximos das taxas unitárias do ISP aplicáveis no continente à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário que se encontram em vigor neste momento, até 31 de dezembro de 2026. Deste modo, qualquer aumento terá de passar pelo Parlamento.

Propinas continuam congeladas no próximo ano letivo

As propinas nas instituições públicas de ensino superior vão manter-se, em 2027/2028, nos valores máximos legalmente fixados para este ano letivo, contrariando a atualização pela inflação prevista pelo Governo. Uma medida que avança devido à aprovação de uma iniciativa do Chega.

Mobilização do saldo dos ativos financeiros só com autorização do Parlamento

A oposição também limitou a margem de manobra financeira do Executivo. Foram chumbadas três normas do Orçamento do Estado que permitiam mobilizar saldos de transferências correntes e de capital, subsídios, ativos financeiros e outras despesas correntes sem detalhar previamente o destino das verbas perante o Parlamento.

Estes recursos podem financiar empréstimos, garantias ou participações de capital do Estado em empresas públicas, como aconteceu com a compra de 19% da REN. Durante o debate, da parte da manhã, o deputado socialista Miguel Costa Matos chamou à norma um “ovni orçamental” e recusou passar um “cheque em branco” ao Governo nesta matéria.

Emigrantes pensionistas que regressem a Portugal vão passar a ter “bónus” fiscal

O programa Regressar vai ser alargado aos emigrantes pensionistas que voltem ao país no próximo ano. Esta proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 partiu do grupo parlamentar do PS ao ser aprovada estipula que, durante cinco anos, os rendimentos de pensões obtidos no estrangeiro e tributáveis em Portugal ficam excluídos de tributação em IRS na totalidade até ao limite superior do sétimo escalão da tabela geral de taxas e em 50% na parte que exceda esse limite e até ao limite superior do oitavo escalão. Já a parte da pensão acima deste montante não beneficia de exclusão.

‘Luz verde’ a dez milhões para dotar freguesias de geradores verdes

O Parlamento aprovou por unanimidade um programa nacional de capacitação energética das freguesias, conhecido como uma aposta em geradores verdes, com uma dotação de dez milhões de euros, na sequência da viabilização de uma iniciativa do PSD/CDS. O objetivo é que seja dada prioridade às freguesias que não disponham destes sistemas e que estejam inseridas em territórios de baixa densidade.

Vem aí novo programa para substituição de equipamentos a gás para zonas rurais

O Parlamento aprovou a criação, durante o próximo ano, do Programa E-Lar Rural destinado a apoiar financeiramente a substituição de equipamentos domésticos a gás por equipamentos elétricos eficientes em habitações situadas em territórios de baixa densidade e não abastecidas por rede de gás natural.

“O Governo implementa e assegura, em articulação com os municípios e as freguesias, ações de divulgação do programa e de apoio de proximidade às populações abrangidas, incluindo o contacto direto com os agregados familiares e o seu acompanhamento na apresentação das candidaturas”, pode ler-se na iniciativa do PSD/CDS-PP viabilizada.

Casas de função para profissionais essenciais serão reabilitadas e disponibilizadas

O Parlamento aprovou uma iniciativa do Chega que aposta na reabilitação e disponibilização de casas de função para profissionais essenciais. Deste modo, o OE2027 passa a prever que, no próximo ano, o Governo, em articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), “promove a reabilitação e disponibilização de antigas habitações municipais devolutas ou subutilizadas” que serão disponibilizadas para a “instalação de médicos, enfermeiros, professores, forças de segurança, bombeiros e outros profissionais essenciais, com prioridade para os territórios de baixa densidade e com dificuldades de atração e fixação de profissionais”.

Municípios afetados pelas tempestades passam a estar incluídos no Fundo de Emergência Municipal

O Governo terá de promover o alargamento e inclusão no Fundo de Emergência Municipal (FEM) a todos os municípios, incluindo os que tenham sido abrangidos por declaração de situação de calamidade, de contingência ou de alerta emitida nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, incluindo outros que foram afetados por “danos especiais e anormais” ou ainda que “tenham ficado excluídos ou sem acesso aos procedimentos de candidatura ao Fundo de Emergência Municipal abertos ao abrigo dos despachos regulamentares e resoluções do Conselho de Ministros aplicáveis”, refere a proposta do PS.

O Governo fica agora vinculado a rever o âmbito territorial ou a abrir um procedimento extraordinário de candidatura no prazo de 60 dias, a partir da entrada em vigor do OE2027, a 1 de janeiro.

Alargamento da tarifa social de energia

Foi aprovada a proposta do PS que alarga o limiar de rendimento para quem beneficia da tarifa social, gás natural e água. Especificamente no caso do gás, “a proposta alarga os critérios de elegibilidade por referência aos previstos para a eletricidade e adapta os procedimentos de verificação reconhecimento do direito, sem alterar os requisitos relativos aos contratos e às instalações”, refere a iniciativa.

No caso da água e no saneamento, “mantém-se a adesão voluntária dos municípios e a possibilidade de serem estabelecidos critérios mais favoráveis”. A mesma proposta insta ainda o Governo a pagar os apoios em falta do Programa Vale Eficiência, sem que seja necessário nova candidatura e nas condições aplicáveis à data em que foram consideradas elegíveis.

Suplementos de escala, turno, piquete, comando e residência da GNR e da PSP revistos

Os suplementos de escala, turno, piquete, comando e residência da GNR e da PSP que se mantêm inalterados desde 2009, vão ser atualizados na sequência da aprovação de uma iniciativa do PS. Os suplementos de turno e de piquete aumentam 25% em 2027 e 50% em 2028. É ainda estabelecida a indexação à inflação, permitindo uma atualização anual dos valores. Ademais, as forças de segurança e os bombeiros “passam a gozar de livre-trânsito nos transportes públicos coletivos à semelhança dos funcionários judiciais”.

Investimento mínimo em investigação científica para ‘vistos gold’ baixa para 250 mil euros

O investimento mínimo que um cidadão estrangeiro terá de fazer em investigação científica para aceder à autorização de residência conhecida por ‘vistos gold’ vai baixar de 500 mil para 250 mil euros, segundo uma proposta do PSD e CDS-PP aprovada. A iniciativa aplica-se aos pedidos de Autorização de Residência para Investimento (ARI) apresentados após 01 de maio de 2027.

A redução do montante mínimo do investimento em atividades de investigação integradas no sistema científico e tecnológico nacional passa a estar equiparado com a que se aplica ao investimento em atividades de domínios social e cultural, como o investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção do património cultural nacional.

Cinema também passa a poder ser deduzido em IRS nas despesas com cultura

As faturas com cinema também poderão ser deduzidas nas despesas com cultura, a partir do próximo ano. Com o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) foi alargada a dedução pela exigência de fatura às despesas com cultura, abrangendo livros, espetáculos, bibliotecas, museus e monumentos. Contudo, as faturas com cinema não estavam até agora incluídas, o que a iniciativa socialista agora viabiliza permite alargar.