A televisão programada caiu de 1h48 para 53 minutos diários numa década e o streaming já a ultrapassou. O telemóvel e os influenciadores ganham terreno, revela a Ampere Analysis.

Numa década, os consumidores trocaram a grelha pelo streaming, estão a ver mais vídeo pelo telemóvel e deram aos influenciadores um estatuto de celebridade. É este o retrato que a Ampere Analysis traça para assinalar os dez anos do estudo Media — Consumer, que acompanha o comportamento dos espectadores em 30 mercados — Portugal não está incluído. A tendência mais clara é também a mais simbólica. A televisão programada perdeu quase uma hora de visualização por dia, e o streaming pago já a ultrapassou.

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Da grelha horária à grelha de conteúdo

Nos 14 mercados acompanhados desde 2017, o tempo médio diário dedicado à televisão programada, a que segue uma grelha de horários, caiu de 1 hora e 48 minutos para 53 minutos. No mesmo período, os serviços de streaming por subscrição ultrapassaram-na, passando de 28 minutos para 1 hora e 11 minutos.

As plataformas de vídeo gratuito, como o Youtube, também cresceram, de 19 para 41 minutos por dia, e estão agora a apenas 12 minutos da televisão programada. Entre os jovens dos 18 aos 24 anos do Brasil, do México e da Argentina, estas plataformas gratuitas já ocupam tanto tempo como o streaming pago.

O vídeo curto domina na Ásia

Popularizados pelo TikTok e replicados no YouTube Shorts e nos Instagram Reels, os vídeos de formato curto fazem hoje parte da rotina de grande parte do público. Dois terços dos consumidores veem-nos várias vezes por dia. A visualização diária é mais elevada na Ásia-Pacífico, liderada pelas Filipinas (45%), pela Tailândia (44%) e pela Indonésia (40%).

Desta tendência nasceram os microdramas. Quem os vê procura sobretudo entretenimento (37%), mas também valoriza a facilidade de visualização (34%), poder vê-los no telemóvel (32%) e a curta duração dos episódios (29%).

Os influenciadores chegam a 70% dos consumidores de vídeo

A passagem para o telemóvel também beneficiou os influenciadores. A nível global, a proporção de consumidores que veem conteúdos de criadores todas as semanas subiu de 63% em 2020 para 70% em 2026, com aumentos em todas as faixas etárias analisadas.

Os jovens dos 18 aos 24 anos continuam a ser o público mais fiel (83%), mas, em termos relativos, as maiores subidas registaram-se entre os mais velhos. Dos 45 aos 54 anos, a visualização semanal passou de 52% para 63%. Dos 55 aos 64 anos, subiu de 42% para 50%. Nas redes sociais, a música e os videoclipes são os conteúdos mais vistos, seguidos dos vídeos humorísticos, dos tutoriais e dos vlogs.

As legendas conquistam os países anglófonos

Na Austrália, no Canadá, no Reino Unido e nos EUA, a proporção de consumidores que veem frequentemente séries e filmes legendados subiu de 43% em 2020 para 56% em 2026. Entre os utilizadores de streaming, chega aos 59%. As plataformas globais abriram a porta aos conteúdos internacionais. 23% dos consumidores destes mercados veem frequentemente produções espanholas e 30% produções coreanas.

São sobretudo os mais jovens que veem conteúdos legendados. Este público tem 22% mais probabilidade do que a média de ter entre 18 e 34 anos. Nos conteúdos dobrados, essa probabilidade é 30% superior à média.

Poupar através da publicidade

Com tantos serviços disponíveis, 46% dos consumidores sentem-se sobrecarregados pela escolha, e os preços continuam a subir. As plataformas responderam com subscrições mais baratas, suportadas por publicidade.

Os consumidores parecem estar a aceitar a troca. Nos mercados onde a Netflix lançou planos com anúncios, em 2022, a disponibilidade para ver publicidade em troca de um serviço gratuito ou mais barato subiu de 44% no terceiro trimestre desse ano para 54% no mesmo período de 2026. O Japão é a exceção, onde desceu de 37% para 33%.

O terror apanha a comédia nos EUA

Os lares norte-americanos com streaming pago têm, em média, cerca de cinco serviços, e os consumidores usam muito as plataformas gratuitas com publicidade (AVOD). Nunca tiveram tanto por onde escolher, e os gostos dispersaram-se. Em 2016, a comédia era o género favorito de 17% dos norte-americanos. Hoje, está empatada com o terror.

Nos dez mercados inquiridos pela Ampere desde 2016, o policial e thriller continua a ser o género preferido, seguido da comédia. Ambos estão, no entanto, a perder terreno para outros géneros.

As vitórias da seleção inglesa aproximam as mulheres do desporto

No Reino Unido, o interesse das mulheres pelo desporto passou de 26% no terceiro trimestre de 2019 para 33% no mesmo período de 2026. O futebol foi o que mais ganhou. Atualmente interessa a dois terços das adeptas de desporto, face a 56% em 2019. O basquetebol e o wrestling também cresceram, dez e oito pontos percentuais, respetivamente.

O sucesso da seleção feminina inglesa ajuda a explicar a subida. O interesse pelo Mundial Feminino entre as adeptas de futebol britânicas saltou de 17% para 27% em 2023, ano em que Inglaterra chegou à final. O Europeu Feminino passou de 6% para 19% em 2025, ano em que a seleção foi campeã. O efeito estendeu-se ao futebol masculino. A Premier League, a LaLiga, a Ligue 1 e a Bundesliga também registaram crescimento.

O ainda mais pequeno ecrã ganha tempo ao televisor

A nível global, o televisor continua a ser o ecrã principal, com cerca de duas horas de visualização diária, mas perdeu 15 minutos desde o início de 2024. Em sentido contrário, o tempo a ver vídeo no telemóvel já ultrapassa uma hora por dia.

Os jovens dos 18 aos 24 anos são simultaneamente os maiores utilizadores do TikTok e os que passam mais tempo a ver vídeo no telemóvel. A preferência não se fica pelas redes sociais. Nesta faixa etária, os utilizadores da Netflix e do Amazon Prime Video veem estes serviços mais no smartphone do que numa smart TV. São 43% contra 35% na Netflix e 39% contra 35% no Prime Video.

Jovens vão mais ao cinema do que a média

No início de 2020, pouco antes de a Covid-19 fechar as salas, 59% dos consumidores tinham ido ao cinema nos seis meses anteriores. Mais de seis anos depois, a proporção está nos 53%. A China, o México, a Espanha e a Índia são os países com maior proporção de consumidores a ir ao cinema.

Os jovens dos 18 aos 34 anos são o público mais assíduo, e o terror, um género que os atrai particularmente, tem ajudado a encher as salas este ano com filmes como Obsession e Backrooms.

O serviço público europeu conquista espectadores no digital

A migração para o vídeo on-demand mudou os hábitos. A maioria dos consumidores (65%) em França, na Alemanha, em Itália, em Espanha, no Reino Unido, nos Países Baixos e na Dinamarca dizem fazer binge watching, ou seja, ver vários episódios seguidos. Os operadores públicos europeus responderam com plataformas próprias, que chegam cada vez mais a quem já não vê os canais tradicionais.

A proporção de consumidores que usam estas plataformas sem ver os canais lineares mais do que duplicou em todos os sete mercados desde 2017. A BBC iPlayer, no Reino Unido, passou de 7% para 21%, e a DR TV, na Dinamarca, de 1% para 18%.

Metodologia

Nos dados de séries temporais, a Ampere inclui apenas os mercados inquiridos em todos os períodos. Nos restantes, inclui os 30 mercados do Media Consumer: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chéquia, China, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Malásia, México, Países Baixos, Noruega, Filipinas, Polónia, Roménia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Tailândia, Turquia, Reino Unido e EUA.