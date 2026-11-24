O profissional trabalhou a conta de comunicação do grupo Impresa durante 19 anos anos, integrado no grupo JLM&A. Deixou a agência no verão.

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Daniel Vaz, que no final de junho deixou as funções de CEO da M Public Relations e de deputy CEO da Kreab Portugal integrou a Impresa como head of corporate affairs. A função não existia no grupo.

Nas novas funções, o ex CEO da M Public Relations será então, agora integrado no empresa, responsável, entre outras funções, pelas relações institucionais, públicas, reputação e gestão de crise, reportando diretamente a Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa.

A função terá como objetivo o apoio à administração no que respeita a temas de natureza pública e na gestão da reputação institucional do grupo junto dos seus principais stakeholders. Passará também pelo acompanhamento das relações acionistas em matérias estratégicas.

O profissional, que deixou o grupo fundado por João Líbano Monteiro no verão, após 12 anos como CEO da M, tinha a conta de comunicação da Impresa há 19 anos, altura em que deixou o jornalismo e integrou a JLM&A, precisamente para trabalhar a conta de comunicação do grupo dono da SIC e do Expresso.

Durante esses 19 anos fundou e foi diretor geral da agência de talentos Notable, no grupo JLM, entre abril de 2014 e julho de 2016. Foi também em 2014 que assumiu as funções de diretor-geral M Public Relations, passando em julho de 2021 a CEO da agência e acionista, com uma participação de 10%.

Em dezembro de 2025, quando o grupo fundado por João Líbano Monteiro foi comprado pela Kreab Worldwide, Daniel Vaz assumiu as funções de deputy CEO da Kreab Portugal, acumulando com as funções de CEO da M Public Relations. Na altura, tal como os acionistas maioritários do grupo, vendeu a sua participação, que neste caso era apenas na M Public Relations. Ao longo destas quase duas décadas, nunca deixou de assumir pessoalmente a comunicação da Impresa.

Entretanto, sabe o +M, a Impresa já não trabalha com o universo Kreab, não tendo no momento agência de comunicação.