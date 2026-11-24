A despesa fiscal com o IRS é cara e contribui para aumentar a desigualdade em Portugal. Esta é uma das conclusões do relatório anual da Comissão Europeia sobre lacunas fiscais publicado esta terça-feira. Na ficha dedicada a Portugal, Bruxelas aponta ainda o facto de as dívidas ao Fisco permanecerem em níveis elevados e de não haver programas para calcular os desvios de cumprimento do IRC ou IRS.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“As despesas fiscais relacionadas com o IRS implicam uma perda de receitas equivalente a 45,9% das receitas efetivas do imposto, um valor muito superior à média da União Europeia, que se situa nos 19,1%. “A maior parte da receita não arrecadada decorre de despesas fiscais relacionadas com o trabalho (11,2% da receita do IRS)”, lê-se no relatório que cita dados de 2025.

Além disso, a Comissão sublinha que as despesas fiscais relacionadas com o IRS aumentam o coeficiente de Gini em 0,85 pp, enquanto a média da UE regista uma redução de 0,46 pp, ou seja, as isenções, taxas reduzidas, créditos fiscais e incentivos atribuídos ao nível do IRS, além de “relativamente onerosos”, “contribuem para aumentar a desigualdade”. “Em termos globais, a receita não arrecadada relativamente elevada está associada a um aumento da desigualdade de rendimentos”, acrescenta o relatório.

Este desequilíbrio é sobretudo justificado pelo facto de os beneficiários do regime de residência não habitual terem, na sua maioria, rendimentos muito elevados, por isso, a Comissão considera que estes “resultados regressivos não constituem uma surpresa”.

O relatório sublinha ainda o facto de muitas famílias não pagarem impostos. Dos 6,2 milhões de agregados familiares que apresentaram uma declaração de rendimentos, apenas 3,4 milhões (55,3%) pagaram imposto, o que “poderá concentrar o efeito dos benefícios fiscais na metade superior da distribuição de rendimentos”, lê-se no relatório.

Este ano, a Comissão fez três recomendações específicas a Portugal na área da fiscalidade: melhorar a eficácia do sistema fiscal, nomeadamente através da racionalização das despesas fiscais; aumentar ainda mais a eficiência dos tribunais administrativos e fiscais, a fim de reduzir a duração dos processos e abordar a questão da acessibilidade e disponibilidade da habitação, em particular através da criação de incentivos para uma utilização mais eficiente do parque habitacional, incluindo através de um reajustamento da composição do sistema fiscal.

E no relatório publicado esta terça-feira considera que existem duas áreas nas quais Portugal deve melhorar. Se por um lado, “o desvio de cumprimento do IVA em Portugal foi um dos mais baixos da UE em 2023, situando-se em 4% do montante total do IVA teórico devido”, o país “não dispõe, atualmente, de quaisquer programas nacionais para estimar os desvios de cumprimento do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) ou do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)”. A nível europeu este desvio, para a globalidade dos impostos, é de 750 mil milhões de euros por ano, de acordo com a estimativa da Comissão europeia.

“Medir e monitorizar os desvios de cumprimento das obrigações fiscais poderia ajudar Portugal a avaliar melhor a eficácia das medidas de política fiscal”, explica a Comissão.

Por outro lado, o relatório sugere que “as despesas fiscais deveriam ser sujeitas ao mesmo controlo que os programas de despesas diretas”, mas “ainda não são avaliadas de forma sistemática”, lamenta a Comissão. “Embora Portugal tenha tomado medidas importantes para melhorar a capacidade analítica e institucional de monitorização e comunicação das despesas fiscais, muitos benefícios fiscais ainda não estão quantificados ou não são devidamente avaliados”, reconhece a Comissão.

“Avaliações ex post mais sistemáticas, objetivos políticos mais claros e melhores dados sobre a eficácia das medidas individuais melhorariam a governação orçamental e ajudariam a racionalizar a vasta carteira de despesas fiscais”, acrescenta o mesmo relatório, publicado no âmbito do pacote de outono do semestre europeu.

A Comissão sublinha que o Fisco tem vindo a centrar a fiscalização em todos os tipos de impostos nos riscos, o que inclui o combate à fraude complexa e à economia informal, e a utilizar técnicas de seleção de auditorias e de definição de perfis seguindo as melhores práticas internacionais.

No entanto, a percentagem de dívidas fiscais em atraso “continua elevada”. O saldo final das dívidas fiscais no final de 2024, expresso em percentagem da receita total, ascendeu a 40,6%, um valor que compara com os 39,6% de 2023, e muito acima da média da UE de 30,7%. No entanto, a Comissão sublinha que é preciso ter em conta o facto de Portugal não ter a prática de anular dívidas fiscais, “embora os recursos se concentrem em casos com perspetivas reais de cobrança”.

A percentagem de dívidas fiscais em atraso que ainda é considerada cobrável aumentou ligeiramente em 2024. O saldo final das dívidas em atraso cobráveis, em percentagem do saldo final das dívidas em atraso, foi de 33% em 2024, em comparação com 30,6% em 2023, elenca o relatório.