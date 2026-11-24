A Comissão Europeia prevê que Portugal viole as regras orçamentais europeias, com o crescimento da despesa líquida a ultrapassar o limite permitido, tanto este ano como no próximo. Mas, como o saldo orçamental está equilibrado — ou seja, o défice é inferior a 0,5% do PIB –, o país não é classificado como incumpridor.

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De acordo com as previsões atualizadas do pacote de outono da Comissão Europeia, o crescimento da despesa líquida em Portugal será de 8,1% este ano e de 4,3% no próximo, acima dos 5,1% recomendados para este ano e de 1,2%, em 2027.

O indicador da despesa líquida é a despesa pública total deduzida de juros, medidas discricionárias na receita, despesas financiadas por fundos da União Europeia, despesas de cofinanciamento nacional, elementos cíclicos do desemprego e medidas temporárias. Este passou a ser um elemento essencial na avaliação que Bruxelas faz à saúde da sustentabilidade das contas públicas, pois permite medir o crescimento da despesa deixando de fora fatores conjunturais.

No que diz respeito ao desvio face à meta acordada, e já depois de ter em conta a flexibilidade proporcionada pela cláusula de exceção para a defesa, mas também para a energia, Portugal tem um desvio acumulado previsto de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 e de 2% do PIB em 2027 – valores acima do limiar máximo de 0,6% do PIB.

Mas a cláusula de exceção para a defesa e para a energia tem um peso muito pequeno neste desvio, de apenas cerca de 0,1% do PIB.

Foi em junho que o Governo anunciou que iria ativar a cláusula de salvaguarda das regras orçamentais da UE, para acomodar temporariamente despesas adicionais energéticas face à atual crise, sem que isso seja um incumprimento.

Em junho, o ministro das Finanças, no Luxemburgo, sublinhou que, “de acordo com o Fundo Monetário Internacional e com a Comissão Europeia, Portugal é o quinto país da União Europeia que tem os maiores apoios em percentagem do PIB”. Ao acionar a cláusula para a energia, tal como já o tinha feito para a defesa, Miranda Sarmento pretendia “poder continuar e robustecer os apoios, em função da evolução do conflito” no Irão, causado pelos ataques israelitas e norte-americanos.

Apesar destes desvios, Portugal apresenta uma dívida pública em rota descendente, deverá continuar a registar excedentes primários, não tem grandes desequilíbrio macroeconómicos — o maior de todos é o aumento dos preços das casas — e o saldo orçamental é considerado equilibrado.

O Governo, na proposta de Orçamento do Estado para 2027, apontava para um excedente de 0,1% em 2027, mas a Comissão, nas previsões de outono, é mais pessimista e atira as contas públicas para um défice de 0,1% do PIB em 2027 e 0,3% do PIB em 2028.

No entanto, de acordo com as regras comunitárias, desde que o défice seja inferior a 0,5% do PIB, o país é classificado como em equilíbrio orçamental. Assim, no pacote de outono do semestre europeu, Portugal está “em conformidade com as obrigações orçamentais, e por isso é “convidado a implementar as políticas orçamentais em 2027”.

Apenas mais sete países tiveram uma recomendação semelhante: Chipre, Estónia, França, Grécia, Irlanda, Itália e Eslováquia. O Chipre também regista desvios significativos em termos de metas da despesa líquida, contudo apresenta um excedente orçamental.

E com o Orçamento do Estado a ser votado no Parlamento, com alterações relevantes – o excedente de 0,1% afinal será transformado num défice de 0,2% – introduzidas pela oposição, só se o défice ultrapassar os 0,5% do PIB é que Portugal poderá vir a ser sinalizado. Os desequilíbrios seriam assinalados na primavera e outono do próximo ano, mas só no pacote da primavera de 2028, altura em que os dados finais do défice já seriam conhecidos, é que poderia haver consequências, que dificilmente irão além das advertências, a não ser que o défice ultrapassasse os 3% do PIB.

O comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, na conferência de imprensa de apresentação do pacote de outono do semestre europeu, recusou comentar o detalhe da discussão da proposta de Orçamento para o próximo ano, mas assegurou que um défice de 0,2% do PIB ainda é “uma posição orçamental próxima do equilíbrio”. “Naturalmente, nesta fase, não posso comentar em detalhe as discussões orçamentais que estão a decorrer neste momento, [mas] em teoria, o défice de 0,2% do PIB que mencionou continuaria também a enquadrar-se no critério de uma posição orçamental próxima do equilíbrio”, disse.

“Para 2027, apesar da previsão de um défice (ainda que muito próximo do equilíbrio), Portugal mantém o quinto maior saldo orçamental”, sublinha o ministério das Finanças em reação às previsões de Bruxelas. “Recorde-se que, para o ano de 2027, em maio deste ano a Comissão previa para Portugal um défice de 0,4% do PIB”, acrescenta a mesma nota.

O Ministério das Finanças sugere assim “cautela” face às previsões da Comissão para 2026 e 2027 e recorda que “para 2024 e 2025 (os dois anos já executados) o desvio acumulado é de zero”. Joaquim Miranda Sarmento assegura ainda que “o Governo permanece fortemente comprometido com o equilíbrio orçamental, a redução da dívida pública, o controlo da despesa corrente primária, a redução da carga fiscal e o cumprimento das regras orçamentais europeias”.