Do Orçamento de Sarmento ao Orçamento do Parlamento, documento chega à votação final com marca da oposiçãopremium
O documento que será votado esta terça-feira já não corresponde, em vários pontos, à proposta entregue pelo Governo. Chega e PS conseguiram aprovar várias medidas contra a vontade do Executivo.
O Orçamento que será votado esta terça-feira não é o mesmo que foi entregue pelo Governo de Luís Montenegro, incorporando várias medidas aprovadas contra a vontade do Executivo, graças à aliança entre o Chega e o PS. Um cenário que já levou Pedro Passos Coelho a considerar que o Parlamento está a governar “por interposta pessoa” e que não aceitaria liderar um Executivo nessas condições, enquanto politólogos ouvidos pelo ECO apontam caminhos e riscos para Miranda Sarmento gerir o documento.
A proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) apresentado pelo Governo previa um ligeiro excedente de 0,1% do PIB. A que deverá sair da votação final global desta terça-feira terá outras…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
Do Orçamento de Sarmento ao Orçamento do Parlamento, documento chega à votação final com marca da oposição
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários