O Orçamento que será votado esta terça-feira não é o mesmo que foi entregue pelo Governo de Luís Montenegro, incorporando várias medidas aprovadas contra a vontade do Executivo, graças à aliança entre o Chega e o PS. Um cenário que já levou Pedro Passos Coelho a considerar que o Parlamento está a governar “por interposta pessoa” e que não aceitaria liderar um Executivo nessas condições, enquanto politólogos ouvidos pelo ECO apontam caminhos e riscos para Miranda Sarmento gerir o documento.

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) apresentado pelo Governo previa um ligeiro excedente de 0,1% do PIB. A que deverá sair da votação final global desta terça-feira terá outras…