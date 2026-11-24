A ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia terminou este sábado, no Sabugal, depois de três dias de debate dedicados à água, à energia e ao território. Na edição que assinala dez anos desde o arranque, o último dia centrou-se no ordenamento e na gestão florestal, num território ainda marcado pelo impacto dos incêndios rurais. A programação procurou cruzar a valorização dos recursos naturais com a defesa da paisagem e a prevenção de fogos.

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A conferência “Compatibilidades de Ordenamento e Energias”, moderada por Paula Nunes da Silva, da Quercus, abriu a jornada com um painel dedicado à valorização dos recursos naturais. Carlos Rio Carvalho, da ERENA, começou por identificar alguns dos fatores que limitam o aproveitamento eficiente do território, entre os quais “a baixa produtividade florestal, a presença de espécies exóticas invasoras e a crise dos ecossistemas de quercíneas”. Além disso, apontou ainda razões estruturais e económicas, como “a reduzida concorrência nos mercados dos fundos florestais, a falta de remuneração dos benefícios ambientais e a separação entre as políticas de agricultura, floresta e ordenamento”. Na sua perspetiva, a eficiência produtiva não deve ser dissociada da eficiência ambiental.

Ainda no primeiro debate do dia, Rui Pombo, da Mota-Engil B Circle, apresentou a atividade da empresa nas áreas da sustentabilidade e dos projetos de carbono, com destaque para o Biochar. O responsável defendeu que “a gestão do território exige capacidade de concretização e que o investimento público deve ser complementado por iniciativas e parcerias com o setor privado”. Neste âmbito, explicou que os projetos de sequestro de carbono podem transformar a sustentabilidade ambiental numa estratégia de valorização territorial, embora exijam investimento inicial e uma perspetiva de longo prazo: “O projeto Ativ-Carbon é um desses exemplos, que pretende envolver a comunidade local e integrar três áreas de intervenção. Com uma permanência mínima prevista de 40 anos, o projeto tem como objetivos a restauração da natureza, a captação de carbono e a produção de benefícios para os utilizadores do território, incluindo o contributo para travar pragas e doenças”.

Por sua vez, Cristina Carvalho, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), apresentou o Portal de Rochas Ornamentais Portuguesas, integrado no Geoportal do LNEG. A responsável destacou a ligação da pedra natural ao território onde é extraída, uma vez que se trata de “um recurso geológico que não pode ser deslocado para outra região”. Sublinhou também a durabilidade deste material e a possibilidade de reutilização, “fatores que contribuem para a sua sustentabilidade ao longo do tempo”. “Para além do valor económico, as rochas ornamentais também fazem parte da identidade e das características de cada região, como acontece com o granito no Sabugal”, disse.

No segundo painel, dedicado à relevância da gestão de recursos, António Robalo, da OPAFLOR, apresentou os trabalhos em curso no âmbito da Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) e da Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP) Terras do Lince, na Malcata. Entre os projetos referidos, destacou a intervenção da OIGP, cuja obra teve início em 2025 e tem conclusão prevista para 2027.

Macário Correia, da Águas de Portugal, abordou a crescente pressão sobre os recursos hídricos e a forma como a disponibilidade de água condiciona o investimento, a agricultura e a atividade económica. Recordou que, em 2024, o governo criou um grupo de trabalho para desenvolver uma estratégia de ligação entre bacias hidrográficas, com o objetivo de reforçar a segurança hídrica no futuro: “Sem essa segurança, é difícil garantir condições para o desenvolvimento de atividades económicas e agrícolas. Tratam-se de investimentos de longo prazo, até porque existe uma complexidade nos processos de decisão associados à sua construção, por isso os resultados não se concretizam de um dia para o outro”, lembrou.

No mesmo painel, António Nora, do Grupo Silvestris, apresentou o projeto +Floresta, associado ao sequestro de 2900 toneladas de dióxido de carbono, e abordou a compatibilização entre áreas florestais e projetos de energias renováveis. “A floresta e as renováveis podem coexistir no mesmo território”, disse, dando como exemplo os parques eólicos, “cujos acessos e caminhos podem também ser utilizados para apoiar a gestão florestal”. Na sua apresentação, também referiu “o papel dos projetos de carbono, considerando que este é um dos recursos mais fáceis de contabilizar e remunerar”.

Durante a tarde, a mesa-redonda “Governança Transfronteiriça e Serviços de Ecossistema na Prevenção de Incêndios”, moderada por Daniel Simão, da ADES, colocou em debate a participação das comunidades e a cooperação entre territórios na gestão da paisagem. Anabela Paula, da Universidade de Coimbra (UC), explicou que “a governança da paisagem é um processo colaborativo, que envolve diferentes partes interessadas na procura de soluções sustentáveis”. Nesse seguimento, apresentou dois projetos desenvolvidos no território – o Cultivar e o Diálogos de Fronteira. “O Cultivar integrou atividades de governança participativa na Beira Interior Rural. A partir de uma primeira iniciativa realizada na ENERTECH, em 2021, foram identificados serviços dos ecossistemas relevantes para a região e elaborado um mapeamento que permite relacionar áreas agrícolas, florestais e zonas afetadas por incêndios. Já o projeto Diálogos de Fronteira procura discutir de que forma o mercado voluntário de carbono pode contribuir para a prevenção de incêndios sem aumentar os riscos associados à paisagem“, disse.

Por sua vez, Edwin Arrigui Torres, da Fundación Naturaleza e Hombre, apresentou o trabalho desenvolvido no âmbito do corredor biológico hispano-luso, criado através do programa Interreg para reforçar a ligação entre ecossistemas em Portugal e Espanha. O projeto parte do princípio de que “as espécies não estão limitadas pelas fronteiras administrativas e procura promover a conectividade entre habitats”, tendo identificado 65 espécies em perigo. O responsável referiu também outras iniciativas da fundação, como o projeto Club de Fincas, dedicado à defesa do Oeste Ibérico, e trabalhos de conservação de espécies aquáticas, sempre alertando para a importância do envolvimento das populações locais, através de ações de sensibilização, voluntariado e workshops, para criar novas oportunidades de conservação no território.

Albano Figueiredo, da Universidade de Coimbra, centrou a intervenção nas florestas e paisagens multifuncionais e na importância de recuperar modelos de gestão que conciliem diferentes funções ecológicas e económicas. O investigador recordou a perda de fragmentos de floresta multifuncional, nomeadamente de carvalhos naturais, entre 1995 e 2005, e analisou as alterações registadas no território nas últimas três décadas, incluindo a redução da área agrícola utilizada e o aumento das áreas de mato: “É necessário pensar em novas utilizações para os territórios que perdem capacidade e rentabilidade, tendo em conta o papel que as florestas multifuncionais podem desempenhar na prevenção dos incêndios”.

A dimensão local esteve também presente na intervenção de Ema Gomes, aluna do 11.º ano da Escola do Sabugal, que apresentou o projeto “Castanheiros sob a Ameaça Climática”, desenvolvido no âmbito do clube de ciências da escola. A iniciativa surgiu a partir da atividade “Detetives pelo Clima”, que desafia os alunos a identificar problemas nos seus territórios. No caso do projeto apresentado, “o foco foi colocado nos castanheiros, árvores com importância para a região, e nos desafios que enfrentam devido às alterações climáticas”. O trabalho incidiu sobre a área do Soito e procurou compreender as ameaças que afetam esta espécie.

A sessão de encerramento ficou a cargo de Vítor Proença, presidente da Câmara Municipal do Sabugal, que anunciou o formato previsto para a próxima edição. Em 2027, a iniciativa voltará a repetir-se apenas online, sob a designação ENERTALKS, embora o tema ainda não esteja definido. A feira ENERTECH regressará ao formato presencial em 2028.