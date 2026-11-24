O Pentágono está em conversações com a Ford, a General Motors (GM) e outros fabricantes para envolver a indústria automóvel na produção em larga escala de drones militares. O objetivo é aproveitar a capacidade das linhas de montagem e as cadeias de fornecimento destas empresas para aumentar a produção norte-americana de sistemas não tripulados, numa altura em que as forças armadas procuram reforçar os seus arsenais.

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A iniciativa foi avançada pelo Wall Street Journal, que cita pessoas familiarizadas com as conversações, noticia a Reuters. O plano passa sobretudo por envolver os fabricantes no fornecimento de componentes a empresas especializadas no desenvolvimento de drones, em vez de lhes entregar necessariamente a produção integral dos aparelhos.

Entre os componentes em causa estão motores, atuadores, sensores, sistemas de deteção por laser (Lidar) e outros equipamentos. A General Motors está a avaliar a possibilidade de fabricar motores para drones, enquanto responsáveis do Departamento da Defesa norte-americano já terão reunido com representantes da Ford, da canadiana Magna International e de outras empresas industriais.

A General Motors tem dado passos concretos para reforçar a sua presença na indústria de defesa. Em setembro, a Lockheed Martin recebeu o primeiro lote de componentes produzidos pela GM Defense para os intercetores PAC-3 MSE do sistema de defesa antiaérea Patriot, segundo a Reuters.

A Ford também tem procurado expandir a atividade no setor da defesa. A fabricante norte-americana entrou na corrida a um contrato do Ministério da Defesa britânico, avaliado em cerca de 2,3 mil milhões de euros, para substituir os veículos ligeiros do Exército do Reino Unido.

As conversações agora noticiadas com o Pentágono apontam para uma nova frente dessa aproximação entre a indústria automóvel e a defesa, desta vez centrada na produção de drones e dos respetivos componentes. Para já, a participação da Ford e da GM neste plano permanece em fase de negociação.

O recurso aos fabricantes automóveis permitiria aproveitar infraestruturas industriais, processos de produção em série e redes de fornecedores já estabelecidas. A estratégia do Departamento de Defesa dos EUA procura também reduzir a dependência de componentes provenientes da China, num setor em que a disponibilidade de motores, sensores e outros elementos é considerada uma vulnerabilidade da cadeia de abastecimento norte-americana.

No ano passado, o Exército dos Estados Unidos anunciou que pretendia adquirir pelo menos um milhão de drones nos dois a três anos seguintes e desenvolver uma cadeia de fornecimento nacional capaz de responder às necessidades de um eventual conflito.