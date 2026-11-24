Euribor desce a três meses e sobe a seis e 12 meses
Esta terça-feira, a taxa Euribor desceu a três meses para 2,794%, enquanto a seis e a 12 meses subiu para 3,085% e 3,376%, respetivamente.
A taxa Euribor desceu esta terça-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira.
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- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 3,085%, mais 0,006 pontos percentuais do que na segunda-feira.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu, para 3,376%, mais 0,006 pontos que na véspera.
- Em sentido contrário, a Euribor a três meses recuou para 2,794%, menos 0,015 pontos.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 40,25% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 30,96% e 24,24%, respetivamente.
A Euribor terminou outubro com a média mensal inalterada em 2,635% no prazo mais curto (três meses), a avançar 0,053 pontos, para 2,975%, a seis meses, e a descer 0,008 pontos no mais longo (12 meses), para 3,239%.
Como esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras em 28 de outubro, e, segundo o mercado, adiou a sua subida para a última reunião de política monetária deste ano, que se realiza em Frankfurt em 16 e 17 de dezembro.
Em 10 de setembro, o BCE subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho. Em junho, pela primeira vez desde setembro de 2023, o BCE tinha subido as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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