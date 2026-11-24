São mais de 200 mil milhões de euros que se perdem, todos os anos, em receitas de impostos em toda a União Europeia devido a “lacunas no cumprimento das obrigações fiscais”, ou seja, cerca de 1% do PIB da União Europeia. E os Estados-membros deixam de cobrar, anualmente, cerca de 750 mil milhões de euros em receitas devido a isenções, taxas reduzidas, créditos fiscais e incentivos. Estas são duas das principais conclusões do relatório anual da Comissão Europeia sobre lacunas fiscais publicado esta terça-feira.

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Os 200 mil milhões de euros de receitas fiscais perdidas são, na verdade, proveitos legalmente devidos, mas que não são cobrados devido à evasão fiscal, à elisão fiscal (redução legal da carga tributária através do planeamento e do uso de benefícios, deduções ou lacunas previstas na lei), a deficiências administrativas ou a erros não intencionais. De acordo com o relatório da Comissão, estão em causa cerca de 125 mil milhões de euros em Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e quase 50 mil milhões de euros em imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC). Mas esta é “uma estimativa por baixo”, segundo um responsável da Comissão.

Tendo em conta a crescente pressão sobre as contas públicas e as necessidades crescentes de investimento em defesa, resiliência económica e adaptação climática, recuperar apenas uma parte destas receitas em falta ajudaria os Estados-membros a criar margem orçamental para fazer face a esses desafios, sem ser necessário introduzir novos impostos ou agravar os existentes.

A Comissão Europeia defende a necessidade de os Estados-membros reduzirem estas lacunas seja através de uma simplificação do sistema fiscal, modernizar a forma como o sistema fiscal funciona e tentar cobrar os impostos que são efetivamente devidos.

“Administrações fiscais modernizadas, baseadas em dados e integradas podem reduzir os encargos para os contribuintes cumpridores, reforçar a equidade e melhorar o funcionamento do Mercado Único”, defende o relatório.

O documento defende ainda que “revisões regulares das despesas fiscais ajudam a garantir que estas proporcionam uma boa relação custo-benefício”, porque as despesas fiscais acumulam-se ao longo do tempo e acabam por pesar sobre o Orçamento.. E a Comissão assegura que está “pronta a ajudar os Estados-membros a definir prioridades e metas comuns e a passar do diagnóstico à concretização”. Contudo, “é necessária uma cooperação mais forte entre os Estados-membros” para criar “sistemas fiscais mais justos, mais simples e mais eficazes”.

“Os Estados-membros que dispõem de programas mais avançados de estimativa das lacunas fiscais tendem a apresentar melhores resultados ao longo do tempo em termos de cumprimento fiscal, enquanto uma melhor prestação de contas e avaliação das despesas fiscais podem ajudar a garantir que os incentivos fiscais continuem a ser justificados, direcionados e rentáveis”, sublinha o relatório.

A disparidade dos dados e dos conceitos de fiscalidade entre os diferentes Estados-membros dificulta as comparações e até mesmo as previsões. Para já o objetivo da Comissão não é rever a diretiva em vigor, mas antes dar uma espécie de orientação aos países em termos de divulgação de resultados, explicou um responsável da Comissão. De sublinhar que os dados têm uma desfasamento temporal enorme e muitos países apenas os comunicam de quatro em quatro anos.

O relatório deixa assim um roteiro concreto do caminho a seguir: