O Exército português está a testar a capacidade de resposta nacional a ameaças biológicas, químicas e radiológicas em Sines durante o CELULEX 26, que decorre entre 23 e 27 de novembro. O exercício simula três cenários de emergência no complexo portuário e no oleoduto da região, envolvendo também o desenvolvimento de uma nova tecnologia de deteção de agentes biológicos financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

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A 14.ª edição do exercício, organizada pelo Exército através do Elemento de Defesa Biológica, Química e Radiológica, mobiliza cerca de 200 elementos, incluindo 13 militares espanhóis, que pertencem à Brigada Extremadura XI e estão integrados no elemento especializado do Exército nacional. Participam ainda dois observadores brasileiros e três representantes da Organização Mundial da Saúde Animal, dois dos quais provenientes de Moçambique.

O objetivo é “testar e validar as capacidades de resposta a incidentes e acidentes” que possam envolver “agentes biológicos, químicos e radiológicos (BQR), incluindo situações com ameaça explosiva associada”. A escolha de Sines não é acidental: o exercício utiliza infraestruturas reais numa região que concentra ativos estratégicos para os setores energético, industrial, marítimo e logístico.

A edição deste ano tem como cenário um conjunto de incidentes simulados no oleoduto e no complexo portuário de Sines, uma região de particular relevância estratégica para Portugal, pela concentração de infraestruturas críticas nos setores energético, industrial, marítimo e logístico.

A utilização de infraestruturas reais permite testar planos de emergência e protocolos de atuação entre as diferentes entidades, avaliando a capacidade de resposta perante ocorrências acidentais ou deliberadas que possam afetar instalações críticas e colocar em risco pessoas e populações.

O primeiro cenário, previsto para esta terça-feira, simula “uma infeção por vírus hemorrágico (ébola) em elementos da tripulação de uma embarcação, motivando a sua atracação de emergência no Porto de Sines”. Na quarta-feira, 25 de novembro, as equipas terão de responder a “uma ação de sabotagem de um oleoduto, com a consequente libertação de agentes químicos perigosos”, explica o ramo das Forças Armadas.

Já na quinta-feira está prevista “a deteção de uma fonte radioativa durante operações de movimentação de contentores” no porto, e ainda uma demonstração pública de capacidades, que deverá reunir cerca de 1.100 participantes, incluindo 800 alunos da escola secundária da região.

Perante estes cenários, o Exército testa várias capacidades especializadas: reconhecimento e identificação de agentes perigosos, recolha e custódia de amostras, delimitação de áreas contaminadas e descontaminação de pessoas, equipamentos, viaturas e infraestruturas. Está também prevista a intervenção de equipas capazes de neutralizar engenhos explosivos em ambientes contaminados, bem como a prestação de apoio sanitário especializado.

O exercício militar criado em 2012 envolve o Município de Sines, entidades gestoras do oleoduto e do complexo portuário, operadores industriais, empresas dos setores da energia e do abastecimento de água, instituições de ensino superior e organismos ligados à Defesa, Proteção Civil, Saúde Pública e Ambiente.

PRR financia novo sistema de deteção biológica

Uma das componentes tecnológicas do CELULEX 26 é o projeto DV SENTINEL, que pretende “desenvolver um dispositivo portátil e autónomo de deteção molecular de agentes biológicos” de duplo uso. Liderado pela empresa portuguesa Stab Vida, o projeto conta com um financiamento não reembolsável de 790,83 mil euros do PRR, dos quais já foram usados 237,25 mil euros, segundo os dados do Portal da Transparência.

O dispositivo está a ser desenvolvido para identificar simultaneamente quatro a cinco alvos biológicos de interesse militar em menos de 30 minutos, com níveis de sensibilidade e especificidade superiores a 95%. Estes valores constituem objetivos técnicos do projeto, ainda em fase de desenvolvimento, e não resultados de um equipamento já concluído.

Apesar de estar orientado para necessidades de Defesa, o DV SENTINEL tem também potencial de utilização civil, nomeadamente na saúde pública, vigilância epidemiológica, proteção civil e resposta a emergências biológicas.

A principal diferença em relação aos métodos de análise convencionais é a possibilidade de aproximar a capacidade de diagnóstico laboratorial do local de uma ocorrência. O equipamento deverá funcionar de forma autónoma, sem necessidade de ligação a redes de comunicações, permitindo às equipas identificar potenciais ameaças biológicas diretamente no terreno e obter informação mais rapidamente para decidir como atuar.

A solução recorre à tecnologia de amplificação molecular isotérmica LAMP, utilizada para detetar material genético, anteriormente desenvolvida e validada pela Stab Vida para aplicações civis. O objetivo é criar um sistema compacto, robusto e adequado a ambientes operacionais, incluindo cenários de bioterrorismo e guerra biológica.









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O desenvolvimento envolve, além da Stab Vida e da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química do Exército, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) e a empresa VisionVolt. O INL participa no desenvolvimento de um consumível microfluídico que permitirá aumentar o número de análises realizadas em simultâneo, mantendo o formato portátil do equipamento.

O contributo do Exército passa pela definição dos requisitos operacionais, identificação dos agentes biológicos de interesse militar e validação do dispositivo em condições simuladas e reais. O projeto, iniciado em junho de 2026 e com conclusão prevista para maio de 2028, pretende chegar a um protótipo funcional de pré-produção, com certificação CE e preparado para produção industrial.

Apesar de estar orientado para necessidades de Defesa, o DV SENTINEL tem também potencial de utilização civil, nomeadamente na saúde pública, vigilância epidemiológica, proteção civil e resposta a emergências biológicas.