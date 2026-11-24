Fábrica de Estarreja deixa Lego mais perto de África e Médio Orientepremium
Empresa dinamarquesa reconhece que "havia muitas outras opções" para localizar fábrica, mas sente-se apoiada pelo Governo e autoridades locais e quer cobrir Sul a partir de Portugal.
"Havia muitas outras opções" para localizar a nova unidade industrial da Lego, mas a escolha para montar a nova fábrica da gigante dinamarquesa recaiu em Portugal, mais concretamente em Estarreja, no distrito…
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Fábrica de Estarreja deixa Lego mais perto de África e Médio Oriente
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