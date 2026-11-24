“É muito importante que todos os concelhos estejam presentes nesta feira dos municípios.” O desafio é lançado pelo presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Pedro Pimpão, durante a assinatura de protocolo com Lisboa FCE, da Fundação AIP, proprietária da FIL, onde se desenrolará o evento entre 4 e 6 de maio.

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A primeira edição da Feira Nacional de Municípios contará com dois palcos, um direcionado para o que a ANMP designa de municípios em ação, e outro para projetar o futuro, segundo explica Pedro Pimpão ao ECO/Local Online.

No primeiro, serão apresentadas ideias com potencial de replicação noutros concelhos. Haverá aqui debates em torno de temas como a habitação, mobilidade, sustentabilidade, gestão da água, transformação digital, financiamento e coesão territorial.

No segundo, será possível “perceber que projetos transformadores e inovadores estão a ser desenvolvidos pelos municípios já a pensar nas próximas décadas”. É, diz Pedro Pimpão, “uma boa oportunidade para os autarcas” e “para quem quiser conhecer um pouco melhor a realidade do país”.

O local servirá, fundamentalmente, para troca de experiências entre os autarcas e para networking entre municípios, investidores, “empresas que queiram desenvolver projetos no território e precisam de parceiros” e mesmo fornecedores, explica o presidente da ANMP, reforçando que “o principal objetivo é partilhar boas práticas”.

Na feira estarão presentes municípios, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas.

Atualmente, diz Pedro Pimpão, nos 308 concelhos há “grandes exemplos de projetos que impactam muito positivamente na vida das suas comunidades”, pelo que o evento de maio virá “dar oportunidade de que esses projetos possam ser apresentados publicamente. Significa dar mais visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos municípios e oportunidade de poderem partilhar as boas práticas”.

Para a ANMP, que organiza o evento do próximo ano, merece relevo também o acesso dos autarcas ao trabalho feito noutras geografias ao longo do país “e aprender com os colegas”.

“Esta é uma oportunidade, nos 50 anos do poder local, de as pessoas darem valor ao trabalho dos municípios ao longo destes 50 anos e reconhecer que há um caminho trilhado, positivo, de desenvolvimento dos territórios”, considera o líder da associação de municípios.

A Feira Nacional de Municípios tem também, considera, de “dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nos nossos territórios. Para isso, tem de ter uma parte para o público. Uma das componentes do sucesso desta feira é a forma como conseguirmos cativar as pessoas e os empresários, os investidores, potenciais parceiros, a virem à feira conhecer aquilo que se vai fazendo pelo país e podermos estabelecer parcerias de desenvolvimento do território nas diversas áreas”.