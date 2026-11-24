O fundo de fundos de 500 milhões de euros vai ser “agnóstico” em termos de setores económicos e vai ter uma janela contínua, sempre aberta — “e para sempre, se Deus quiser”, revelou esta terça-feira a administradora do Banco Português de Fomento, Teresa Fiúza.

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A responsável, que falava numa conferência da Associação Portugal de Capital de Risco, em Lisboa, levantou um pouco o véu do novo instrumento financeiro a ser aplicado nas sociedades de capital de risco para ajudar a investir no crescimento das empresas nacionais, e que vai ser aprovado brevemente em Conselho de Ministros, segundo revelou o ministro da Economia.

“O fundo de fundos — e é o caminho que queremos ter — não vai investir diretamente em empresas, é investir em sociedades de capital de investimento”, revelou Teresa Fiúza.

“Este fundo de fundos vai ter, então, os tais 500 milhões de euros, que multiplica logo por dois, porque — e isto é diferente em relação Fundo de Capitalização e Resiliência — nós não vamos ter nunca mais de 49% do montante integral de um fundo”, explicou.

A administradora do Banco de Fomento adiantou que há sempre um montante mínimo de investimento de 20 milhões de euros. Ou seja, “o nosso ticket mínimo são 10 milhões”, até uma percentagem máxima de 49%, elucidou.

Segundo explicou, esta percentagem permitirá um reforço da componente pública por via do Fundo Europeu de Investimento (FEI), ou outra entidade pública, até aos 70%, sendo o restante financiado por via do capital privado.

“Os 70% não é uma fixação nossa. É uma regra europeia que diz que não pode haver mais 70% de público. No FDCR muitas vezes tomávamos o papel de todo o público, os 70%. O que é que acontecia? Acontecia que, por exemplo, o FEI não podia coinvestir connosco, porque os 70% públicos estavam tomados e porque nós éramos maioritários, e o FEI não gosta”, esclareceu.

Banco de Fomento vai ajudar a levantar capital privado

Teresa Fiúza revelou ainda que vão ser selecionadas as equipas com experiência no levantamento de capital privado. E deu uma novidade a uma plateia com muitos gestores de sociedades de capital de risco: o próprio Banco de Fomento vai ajudar a levantar capital privado.

"Queremos ajudar a encontrar dinheiro privado. Temos muitas coisas para fazer no Banco de Fomento, e uma delas é como encontrar dinheiro privado. Façam chegar as vossas ideias, nós iremos ver como podemos ajudar.”

Ao contrário de que tem sido prática em anteriores linhas, o fundo de fundos vai ter uma call contínua e não será feito por “janelas” e em que escolhem as sociedades todas e, depois, “estamos dois ou três anos a investir com elas e não acontece mais nada”.

“Não vai ser assim, não é este o desenho. Vamos abrir e vamos estar em contínuo. E se Deus quiser, para sempre. Vamos recebendo os projetos, analisando, falando muito convosco, alinhando e no final decidimos investir”, adiantou.

Neste ponto, revelou que o fundo de fundos vai ser agnóstico em termos de setores. “Mostrem-nos que a vossa proposta é importante para o país e relevante para a economia nacional”, disse.

Teresa Fiúza revelou ainda que, assim que o fundo de fundos for aprovado em Conselho de Ministros, o Banco de Fomento irá receber as propostas logo a seguir.

"Temos tudo pronto, até o sistema informático está pronto, vai ser tudo digital, não vai ser por email. Não fiquem com receio que esta demora se vai traduzir em mais demora.”

No final deixou um pedido às sociedades gestoras: “Não apareçam todos à porta, senão depois nós não vamos conseguir responder a todos e nos digam que não temos capacidade de resposta. Nós temos. Se vierem todos ao mesmo tempo, combinem”.