O Governo espanhol aprovou esta terça-feira prolongar para 2027 o imposto extraordinário sobre a banca, no último Conselho de Ministros antes das eleições antecipadas do próximo domingo.

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Nas últimas semanas, após a convocatória das eleições, em 5 de outubro, o Governo espanhol aprovou uma série de medidas nos Conselhos de Ministros semanais das terças-feiras, com a oposição a dizer que as reuniões se transformaram em momentos de campanha eleitoral dos partidos que estão na coligação governamental de esquerda, liderada pelos socialistas.

A imprensa espanhola passou a apelidar os Conselhos de Ministros como “terças-feiras sociais” e o próprio primeiro-ministro, Pedro Sánchez, recebeu advertências e poderá ser multado pela comissão nacional de eleições pelas conferências de imprensa após a reunião semanal do executivo.

O imposto sobre margens de juros e comissões de bancos estava em vigor até ao final de 2026 e esta terça-feira o Governo aprovou que se vai prolongar por todo o ano de 2027, calculando que permitirá arrecadar 1.400 milhões de euros para serem dedicados na habitação, disse o ministro das Finanças, Arcadi España.

Criado em 2024, o imposto já se traduziu em 5.723 milhões de euros para o Estado e tem como destino integral a habitação, através de transferências para as regiões autónomas, explicou o ministro, que realçou que os bancos espanhóis tiveram lucros de 35 mil milhões de euros em 2025 e este ano este valor já se aproxima de 30 mil milhões de euros.

O dinheiro arrecadado com este imposto é distribuído pelos governos regionais em função de critérios relacionados com o Produto Interno Bruto (PIB) de cada uma.

O Governo quer agora que a receita que resultar do prolongamento do imposto seja aplicado pelas regiões políticas de habitação, através de um novo regulamento de que não deu mais detalhes.

Este imposto substituiu uma taxa extraordinária e transitória aplicada a entidades financeiras em 2023 e 2024.

O argumento do Governo para criar estas taxas e impostos – que durante um período também abrangeram as empresas de energia – foram os lucros extraordinários da banca e das energéticas por causa da inflação e outras consequências da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com uma invasão russa.

“É importante que os bancos partilhem parte dos seus lucros com a sociedade para fazer políticas de habitação”, defendeu o ministro Arcadi España.

Neste Conselho de Ministros, o executivo espanhol – uma coligação de esquerda liderada pelo Partido Socialista (PSOE) – aprovou ainda benefícios e flexibilização de normas fiscais para trabalhadores independentes e um aumento dos períodos de licença e ausência do trabalho em casos de morte de familiares; de nascimento, adoção e cuidado de menores; de acompanhamento de situações de eutanásia e assistência a pessoas em cuidados paliativos.

Em alguns casos, eram medidas que estavam no acordo de coligação governamental assinado em 2023 por PSOE e a plataforma de esquerda Somar ou anunciadas e negociadas com sindicatos há meses.

Os ministros estiveram na conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de Ministros argumentaram que são medidas que estavam a ser trabalhadas há muito tempo e que avançam num quadro de total legalidade, uma vez que o Governo está com plenos poderes até domingo e só depois das eleições passa a ser cessante em funções.

Algumas medidas terão agora ainda de ser ratificadas pela comissão permanente do parlamento, que substitui o plenário dos deputados dissolvido em 05 de outubro.

Nesta comissão permanente, há uma maioria absoluta de partidos parceiros do Governo que tem facilitado a ratificação de decretos que antes não superavam a votação no plenário, como aconteceu recentemente com medidas para a habitação.

A porta-voz do Governo, Elma Saiz, sublinhou esta terça-feira que as medidas aprovadas no Conselho de Ministros desta terça-feira e anteriores abrangem “o conjunto da sociedade independentemente de ideologias” e “todas as forças políticas estarão de acordo” com elas.

Por outro lado, realçou que questões como as dos impostos e prolongamentos para 2027 tinham de avançar agora por questões de calendário. “Estamos em plena legislatura e estamos a governar”, acrescentou.