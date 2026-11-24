O Governo exige uma “avaliação extraordinária” da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, assim como dos solos, informa o ministério da tutela numa nota enviada à imprensa.

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Um despacho publicado esta terça-feira determina a realização de uma avaliação extraordinária da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, e dos solos e, com o objetivo de identificar potenciais situações de contaminação e assegurar a adoção das medidas de prevenção, contenção e reparação se forem necessárias.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em articulação com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente competentes, deverá mobilizar, “com carácter de urgência”, os meios técnicos e laboratoriais disponíveis, identificar os locais prioritários de intervenção e executar um plano integrado de amostragem e análise dos solos e das águas, incluindo linhas de água, aquíferos e captações.

“A prevenção e a proteção da saúde pública são prioritárias“, afirma a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no citada no comunicado enviado à imprensa.

O despacho determina ainda que todas as situações que representem um risco para a saúde pública ou para os usos da água e do solo sejam imediatamente comunicadas às autoridades de saúde, às entidades gestoras dos sistemas de abastecimento e aos municípios.

A APA deverá apresentar ao Ministério do Ambiente e Energia, no prazo de 10 dias úteis, um plano de atuação com a identificação dos locais prioritários e o respetivo plano de amostragem. Estão igualmente previstos relatórios quinzenais de acompanhamento e, no prazo de 90 dias, a apresentação de um relatório final com os resultados obtidos e as medidas adotadas ou propostas.