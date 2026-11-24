O Governo reviu as previsões de saldo orçamental no próximo ano, após a aprovação de mais de 300 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), a maioria das quais da oposição. O Ministério das Finanças passou a prever um défice de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, de acordo com os documentos entregues esta terça-feira pelo Executivo ao Parlamento, a que o ECO teve acesso.

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No Orçamento do Estado entregue pelo Governo a 8 de outubro no Parlamento, o Governo previa um défice um saldo equilibrado este ano e um ligeiro excedente de 0,1% no em 2027. Porém, após a viabilização na especialidade de 273 iniciativas da oposição, 108 das quais do PS, como a isenção de IVA num conjunto de bens alimentares no primeiro trimestre, isenção de mais-valias na venda de imóveis até 300 mil euros para habitação permanente ou o alargamento da tarifa social de energia, o Ministério das Finanças entregou, na tarde desta terça-feira, documentos que atualizam as previsões oficiais.

Durante o plenário, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, acusou a oposição de ser responsável por uma “perda no saldo de 800 milhões de euros”. Desta forma, e de acordo com as novas projeções do Executivo, o saldo do próximo ano irá passar de positivo a um défice de 0,2%, correspondente a 525 milhões de euros.

De acordo com os documentos agora entregues, o Governo prevê agora arrecadar menos receita fiscal para o Estado do que em outubro. Nas novas previsões, o aumento da receita é de 3,2% face a 2026, para 69.972 milhões de euros, contra os 4,2% previstos anteriormente. As duas principais diferenças reside no ISP e no IVA.

O Ministério das Finanças projeta uma quebra de 8,7% na receita com ISP para 3.296 milhões de euros e que o montante arrecadado com IVA suba apenas 4,6%, totalizando 30.083. Valores que comparam com taxas de crescimento de 5,2% e 5,5% inscritos na proposta entregue pelo Executivo em outubro.

Nestas contas, está subjacente que a medida do PS impede a continuação automática entre a receita de IVA e do ISP. Isto porque, com a evolução dos preços prevista pelo Governo, a perda potencial de receita de IVA deixa de ser compensada pelo ISP, ao invés do que tem acontecido.

O Orçamento do Estado chegou à votação final global incorporando 343 iniciativas de alteração, das quais 273 são da oposição. O PS foi o partido vencedor ao conseguir ver viabilizadas mais de um terço do total (108) de medidas aprovadas. Seguiu-se o PSD/CDS-PP com 70 medidas viabilizadas. Na oposição, destaque ainda para as 57 iniciativas do Chega, as 33 do Bloco de Esquerda e as 26 do PCP. Já o Livre registou 21 vitórias, o PAN 12, o JPP 11 e a Iniciativa Liberal cinco.

Durante o debate, o secretário de Estado do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, estimou que o corte de um ponto percentual no IRC e as medidas aprovadas pelo PSD e pelo CDS-PP durante a especialidade custam, em conjunto, cerca de 350 milhões de euros. O governante estimou em cerca de 50 milhões de euros o custo das medidas aprovadas pelo PSD e pelo CDS-PP e a descida de um ponto percentual do IRC um custo de 300 milhões de euros.

Entre as principais medidas que a oposição conseguiu passar na especialidade estão a proposta do PS para a isenção de IVA num cabaz de bens essenciais por um período inicial de três meses, a partir de janeiro, renovável por períodos iguais após avaliação. Como contrapartida, cai a taxa de IRS reduzida de 10% para senhorios com rendas até 2.300 euros, que regressam à taxa autónoma de 25%, uma medida emblemática do Governo.

Nas novas previsões, o aumento da receita é de 3,2% face a 2026, para 69.972 milhões de euros, contra os 4,2% previstos anteriormente. As duas principais diferenças reside no ISP e no IVA.

Porém, apesar de se ter aliado aos socialistas para viabilizar as medidas, o partido liderado por André Ventura admite avançar com medidas fiscais para o arrendamento já fora do Orçamento. “Apresentaremos também nas próximas semanas uma baixa dos impostos sobre as rendas”, disse Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega.

Nos combustíveis, os limites máximos do ISP em vigor no final de 2026 ficam prolongados até ao fim do ano seguinte, condicionando eventuais aumentos à intervenção parlamentar. Por proposta do Chega, e graças ao votos a favor do PS, as propinas ficam congeladas no ano letivo de 2027/2028, contra a intenção do Governo de as atualizar de acordo com a inflação. E na habitação, ficou estipulada uma isenção de IRS as mais-valias obtidas com a venda de segundas habitações, casas vazias ou outros imóveis que não sejam a residência própria do proprietário, desde que sejam colocados no mercado de habitação permanente.

(Notícia atualizada às 15h25)