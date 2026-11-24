A greve dos maquinistas da CP levou esta terça-feira ao cancelamento de quase 75% dos comboios programados entre as 00h00 e as 19h00, sobretudo urbanos de Lisboa, indicou a empresa.

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Segundo os dados disponibilizados pela CP, até às 19h00 estavam programados 1.062 comboios e foram realizados os 267 previstos nos serviços mínimos, o que representou uma taxa de supressões de 74,9%.

Nos urbanos de Lisboa estavam programados 500 comboios e 373 (74,6%) foram suprimidos. Por sua vez, no serviço de longo curso foram cancelados 51 (76,1%) dos 67 comboios programados.

No serviço Regional, a taxa de supressão ascendeu a 75,7%, com 181 comboios suprimidos dos 239 agendados.

Já nos urbanos do Porto foram cancelados 168 (73,7%) comboios entre os 228 que estavam programados.

Por último, contabilizaram-se 22 (78,6%) comboios suprimidos nos urbanos de Coimbra entre os 28 previstos.

A greve dos maquinistas da CP, que começou na segunda-feira e se prolonga até sexta-feira, terá o maior impacto nos dias desta terça-feira e quarta-feira, quando a paralisação é total.

Para estes dias foram decretados serviços mínimos, que abrangem os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, assim como os comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

A paralisação tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Durante todo o período da greve ficam também assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

Numa informação publicada no seu site, a CP já tinha alertado para “fortes perturbações” na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.

A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.