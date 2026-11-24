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Mais de metade dos comboios previstos entre as 00:00 e as 07:00 de hoje não circularam por causa da greve dos maquinistas, segundo a CP, que aponta para a supressão de 86 ligações.

Num ponto de situação feito pela CP, com dados até às 07:00, a empresa refere que de um total de 145 comboios previstos, circularam apenas 59, com um total de 86 suprimidos (59,3%).

Os serviços mínimos, decretados para hoje e quarta-feira, dias em que a greve dos maquinistas é total, asseguraram as 59 ligações efetuadas.

No Longo Curso foram suprimidos cinco dos seis comboios previstos (um foi garantido pelos serviços mínimos) e nos regionais foram suprimidas 22 das 41 ligações previstas.

Nos urbanos de Lisboa pararam 41 dos 63 comboios previstos, tendo os serviços mínimos assegurado 22 ligações, e nos urbanos do Porto metade dos 30 comboios previstos não se realizaram.

Nos urbanos de Coimbra a greve fez parar três dos cinco comboios previstos até às 07:00, com os serviços mínimos a assegurarem duas ligações.

A greve dos maquinistas da CP, que começou na segunda-feira e se prolonga até sexta-feira, terá o maior impacto nos dias de hoje e quarta-feira, quando a paralisação é total.

Para estes dias foram decretados serviços mínimos, que abrangem os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, assim como os comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

A paralisação tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Durante todo o período da greve ficam também assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

Numa informação publicada no seu ‘site’, a CP já tinha alertado para “fortes perturbações” na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.

A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.