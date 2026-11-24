A empresa têxtil Off.Spin, instalada na Vila das Aves e que faz parte de um grupo italiano com fábricas também na Turquia e na China, mandou parar novamente a produção no mês passado, depois de nos últimos anos já ter recorrido por várias vezes ao regime de lay-off.

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Segundo uma pergunta enviada pelo grupo parlamentar do PCP ao Governo, a empresa detida pelo grupo Fil Man Made, que produz em Portugal desde 2002, tem também em atraso 50% do salário de setembro e a totalidade do ordenado de outubro aos cerca de 80 trabalhadores da fábrica.

O diretor da empresa em Portugal, Carlo Giacomello, confirmou ao JN que a produção se encontra parada na unidade situada no concelho de Santo Tirso, mas não quis prestar mais esclarecimentos. Os comunistas denunciam que “os trabalhadores foram enviados para casa sem qualquer informação” sobre a data de regresso.

Num documento assinado pelo deputado Alfredo Maia, em que indaga a tutela sobre apoios públicos que terá recebido na última década, lamenta ainda que o SINTEVECC – Sindicato dos Trabalhadores dos Setores Têxteis, Vestuário, Calçado e Curtumes do Distrito do Porto tenha pedido uma reunião à empresa, “ainda sem qualquer resposta”.

O caso da Off.Spin engrossou o número de trabalhadores em lay-off em Portugal, que duplicou entre setembro e outubro, de acordo com os dados divulgados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho. No total, no décimo mês do ano havia 7.536 pessoas com contrato de trabalho suspenso ou com o horário reduzido, no âmbito deste regime que se dirige aos empregadores em crise.

Na mesma região, como o ECO noticiou, com uma dívida próxima de 12 milhões de euros, volta a estar em risco a sobrevivência da barcelense Pure Cotton, que chegou a vestir o Benfica. Isto dois anos após convencer os credores a aprovarem um plano de recuperação com a promessa de que veriam os seus créditos recuperados na íntegra, numa operação que conduziu à entrada do canadiano Alberta Equity Fund (AEF) como acionista maioritário.

Segundo os dados do INE compilados pela associação empresarial do setor (ATP), que esta terça-feira realiza o seu fórum anual precisamente em Santo Tirso, as vendas de têxteis e de vestuário ao exterior cresceram 2,5% até setembro, em termos homólogos, atingindo 4.204,9 milhões de euros. No entanto, apesar da evolução positiva em valor, as quantidades exportadas recuaram 1,7%, para cerca de 355,6 mil toneladas.

A União Europeia concentra 71,5% das exportações do setor, com as vendas para os mercados comunitários a crescerem 1,6%, abaixo da progressão observada para os destinos extracomunitários (4,9%). Os principais clientes desta indústria estão em Espanha, onde a performance melhorou 1,1% neste período, e em França, que teve o maior aumento absoluto (4,6%) entre os principais destinos. Na Alemanha, que fecha este pódio, as vendas encolheram 2,8% nos primeiros nove meses do ano.