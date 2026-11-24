Segundo explicou, esta reacreditação, que confirma mais uma vez que toda a assistência e todos os processos do centro estão centrados na segurança do doente, na qualidade dos cuidados e na sua melhoria contínua, foi obtida após uma avaliação exaustiva, na qual uma equipa de peritos internacionais analisou, durante uma semana, todas as normas de qualidade da instituição, com a participação de todo o seu pessoal na resposta a cerca de 1 200 perguntas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Entre as características distintivas da Fundação Jiménez Díaz, os avaliadores destacaram a sua cultura de melhoria contínua da segurança e da qualidade dos cuidados de saúde, profundamente enraizada em todos os níveis da organização; a excelência, o empenho, o talento e a paixão dos seus mais de 4 500 profissionais; e a «combinação entre a história e a maturidade de uma instituição com um longo percurso e o enriquecimento que essa experiência proporciona, com a agilidade e a capacidade de inovação das novas gerações, que o hospital consegue conciliar».

Os peritos identificaram até quatro casos de excelência durante o processo (o dobro do exigido) e atribuíram uma pontuação de 9,77, face aos 9 necessários para a reacreditação. «Em cada processo, todos os membros da equipa têm de chegar a um consenso quanto à nossa decisão; e, neste caso, não houve debate: a votação foi 100% a favor», explicaram antes de anunciarem a sua decisão de recomendar à JCI a reacreditação do hospital e de felicitar todos os seus profissionais por serem «uma equipa excecional num centro excecional».

SEGURANÇA CLÍNICA

Para a Fundação Jiménez Díaz, obter a reacreditação da JCI «é um enorme motivo de orgulho, pois trata-se da norma internacional mais exigente em matéria de segurança do doente e consolida uma das nossas estratégias — a qualidade dos cuidados e a excelência — em duas grandes vertentes: a cultura, entendida como o compromisso dos nossos profissionais em procurar aplicar as melhores práticas comprovadas por evidências; e a inovação, através da disponibilização de ferramentas e sistemas, sobretudo digitais, que a instituição coloca à disposição dos doentes e que nos ajudam a melhorar esta segurança clínica», afirmou o Dr. Javier Arcos, diretor do hospital madrileno.

«Para os nossos doentes, o facto de termos sido reacreditados pela JCI confirma uma elevada segurança nos nossos processos, garantindo que a medicina que praticamos neste hospital cumpre os mais elevados padrões de exigência e qualidade, o que, aliado à reputação da nossa instituição, contribui para que confiem cada vez mais em nós», acrescentou.

Depois de se ter tornado, em 2021, o primeiro hospital do mundo a receber o EFQM Global Award, o prémio de excelência em gestão de maior prestígio internacional, a Fundação Jiménez Díez decidiu começar a trabalhar num novo desafio: obter a acreditação da JCI. Um processo que se tornou uma verdadeira oportunidade para reforçar a sua cultura de aprendizagem e melhoria contínua no sentido do seu compromisso com a segurança do doente.

«Porque o risco zero não existe — sublinhou o Dr. Arcos —; os incidentes podem ocorrer e, de facto, ocorrem, demonstrando que o que realmente importa é estarmos preparados: dispor de controlos eficazes, equipas que saibam como reagir, profissionais capazes de coordenar a sua resposta nos momentos-chave…».

«É isso que esta acreditação significa para nós: transformar normas em práticas diárias que nos ajudem a reduzir riscos e a reagir de forma rápida e eficaz quando algo corre mal», continua ele, confirmando o compromisso do hospital de nunca deixar de aprender e de melhorar, para que os cuidados de saúde que presta sejam cada vez mais seguros: «Desde a enfermeira mais veterana até à equipa da cozinha; desde a equipa de limpeza até ao médico mais experiente; ou desde a equipa de engenharia até ao último técnico de radiologia que chegou ao nosso centro, todos contribuem diariamente para melhorar a segurança dos cuidados que prestamos e, consequentemente, a qualidade de vida de milhares de pessoas». «Porque a excelência não é algo que se alcança ocasionalmente, é algo que escolhemos deliberadamente praticar todos os dias», acrescentou, recordando uma citação de Aristóteles.

DOENTES E PROFISSIONAIS

Na mesma linha, o Dr. Kevin Bliek, especialista do Serviço de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Fundação Jiménez Díaz, destaca como, ao longo destes anos, o hospital tem vindo a integrar as normas da JCI no seu dia-a-dia para melhorar a segurança dos seus procedimentos, a coordenação e a eficiência, conseguindo assim os melhores resultados em termos de saúde para os seus doentes. E partilha o seu orgulho e o dos profissionais do centro por «pertencerem a uma instituição que dá tanta ênfase a estes padrões de excelência em qualidade e segurança do doente, e que lhes permite serem agentes de mudança e avançarem rumo aos objetivos estabelecidos para com os doentes», acrescenta.

Como explicou Bibiana Navarro, diretora de Qualidade da Fundação Jiménez Díaz, para o conseguir, «no centro, a JCI deixou de ser um modelo de avaliação para se tornar uma forma de trabalhar», reforçando as funções dos responsáveis pela segurança e dos coordenadores e implementando metodologias de apoio para garantir o cumprimento das normas, como os períodos de observação, entre outras medidas; tudo isto com a participação e o envolvimento de todos os profissionais, sem os quais a reacreditação não teria sido possível.

Este processo abrangeu desde as áreas de cuidados de saúde até às que não se enquadram nessa categoria, como os Sistemas de Informação, a Administração, a Cozinha, a Limpeza ou a Engenharia Hospitalar. Um bom exemplo disso são as melhorias lideradas por esta última área e que, longe de se limitarem a um impacto estrutural, têm um efeito claro em todos os utentes do hospital, afirma o seu diretor, David Romera. «Conseguir que os ambientes de trabalho dos profissionais e a estadia dos doentes sejam os mais adequados e agradáveis possíveis em termos de temperatura, iluminação, ruído ou infraestruturas é também trabalhar em prol da segurança e da qualidade dos cuidados de saúde», insiste.

«Receber um agradecimento ou um elogio por uma destas medidas é maravilhoso», agradeceu Romera, subscrevendo as palavras de Beatriz Gallego, supervisora da Área Onco-hematológica do hospital, que garante que os doentes também estão cientes da crescente cultura JCI instaurada no centro há já alguns anos: «Eles transmitem-nos que sentem segurança nos cuidados que lhes oferecemos, na administração dos medicamentos que recebem e na proximidade dos profissionais». «Eles percebem que nos preocupamos verdadeiramente com a sua segurança, que cada passo que damos é dado pensando de forma muito consciente no que estamos a fazer, por que o estamos a fazer e como, com isso, contribuímos para melhorar os cuidados que lhes oferecemos», reitera.

A Joint Commission International é a entidade de referência mundial em segurança do doente e melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde, e atribui o seu selo dourado às instituições de saúde que cumprem os protocolos mais exigentes nesta área, avaliando centros de saúde, aplicando normas rigorosas e certificando a excelência.

Para tal, baseia-se em cinco objetivos internacionais: a identificação inequívoca do doente, a comunicação eficaz entre profissionais, a melhoria da segurança dos medicamentos de alto risco, a cirurgia ou o procedimento cirúrgico seguro e a redução do risco de infeções associadas aos cuidados de saúde.

PONTOS-CHAVE

Com 665 camas, mais de 4 500 profissionais, 26 salas de operações — incluindo duas salas híbridas, três robôs Da Vinci, um robô ROSA e uma ressonância magnética integrada de alto campo —, um acelerador linear EVO, tecnologia HIFU, mais de 45 000 intervenções cirúrgicas realizadas, mais de 1,6 milhões de consultas externas efetuadas, mais de 200 000 casos de urgência atendidos e mais de 33 000 doentes internados, cerca de 700 ensaios clínicos e 500 projetos de investigação em curso, e uma média de mais de uma centena de novos médicos residentes admitidos todos os anos, a Fundação Jiménez Díaz é, há mais de uma década, o hospital de alta complexidade da Comunidade de Madrid mais bem avaliado pelos doentes (Índice Global de Satisfação) e pelos profissionais (Índice de Excelência Hospitalar).

A par destas distinções, destacam-se também marcos como ter sido o primeiro hospital do mundo a obter a certificação EFQM Global, o primeiro hospital espanhol de alta complexidade, com vocação docente e de investigação, a receber o reconhecimento de Excelência em Gestão EFQM 5 Estrelas, e o primeiro hospital espanhol de alta complexidade, com atividades de ensino e investigação, a receber, para todo o centro, o selo dourado da Joint Commission International, a acreditação de segurança e qualidade clínica mais exigente do mundo no setor da saúde.

Atualmente, um total de 12 centros da Quirónsalud possuem o selo dourado da Joint Commission International: Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz, Hospital Universitário Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitário La Luz, Centro Médico Teknon, Hospital Universitário Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitário Dexeus, Hospital Quirónsalud Córdoba, Hospital Quirónsalud Torrevieja, Hospital Universitário Geral da Catalunha, Hospital Universitário Geral de Villalba, Hospital Universitário Rey Juan Carlos e Clínica Imbanaco, na Colômbia.

Além disso, em 2022, a Quirónsalud obteve o selo de ouro da Joint Commission International Enterprise, revalidado em 2025, tornando-se o primeiro grupo hospitalar do mundo e a primeira entidade de saúde da Europa a alcançar este reconhecimento; um reconhecimento internacional do compromisso do Grupo com a melhoria contínua da qualidade e a criação de um ambiente seguro para o doente em todos os seus hospitais, refletindo uma cultura de gestão da qualidade orientada para a minimização de riscos e para garantir a melhor experiência possível aos seus doentes.