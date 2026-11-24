IATI junta-se à Kolet e dá 1GB de dados móveis grátis aos clientes com seguro de viagem
Acordo permite aos clientes da seguradora aceder gratuitamente a dados móveis durante dois dias, através de um eSIM.
A IATI estabeleceu uma parceria com a Kolet, empresa com soluções eSIM para viagens internacionais, para disponibilizar internet gratuita aos clientes que contratem um seguro de viagem. A oferta inclui 1 GB de dados móveis, válido durante dois dias, através de um cartão eSIM.
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A iniciativa permite aos viajantes aceder à internet logo à chegada ao destino, sem terem de procurar um cartão SIM local ou recorrer a outras soluções de conectividade. O serviço pode ser utilizado para consultar mapas, encontrar o alojamento ou manter o contacto com familiares e amigos.
A oferta também se aplica às apólices de grupo, sendo disponibilizado um eSIM com 1 GB de dados a cada viajante. Não existem destinos excluídos da parceria.
A novidade surge acompanhada pela campanha de Black Friday da IATI, que decorre até 29 de novembro e disponibiliza um desconto de 10% na contratação dos seguros de viagem abrangidos.
A IATI é liderada por Alfonso Calzado, opera atualmente em seis países e comercializa seguros para todo o mundo, tendo começado a operar em Portugal em 2018.
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