A ISDIN impulsionou, em conjunto com a Gravity Wave e o seu parceiro local VeryNile, a Expedição Nilo, um novo projeto ambiental no Egito destinado a conter parte dos resíduos plásticos antes que estes cheguem ao Mediterrâneo.

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Segundo informou a empresa, o projeto representa mais um passo na colaboração que a ISDIN e a Gravity Wave mantêm desde 2022. Ao longo destes anos, foram removidas mais de 500 toneladas de plástico em mais de 120 portos, com a participação de mais de 2 500 pescadores. A Expedição Nilo transfere agora parte desse esforço para a origem, atuando numa das vias pelas quais os resíduos chegam ao Mediterrâneo.

Todos os anos chegam a este mar cerca de 229 000 toneladas de plástico e o Egito é o país que mais contribui, com cerca de 74 000 toneladas por ano, de acordo com o relatório «Mare Plasticum» da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). «Há anos que trabalhamos para proteger o Mediterrâneo e o Nilo permite-nos dar mais um passo. Queremos compreender de onde vêm os resíduos e agir antes que cheguem ao mar. E queremos fazê-lo em colaboração com as organizações e as pessoas que conhecem o território, para garantir que o impacto seja duradouro», explicou Esther Villa, diretora de ESG da ISDIN.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a VeryNile, uma organização egípcia fundada em 2018 e sediada na ilha de Qursaya, no Cairo. Atualmente, trabalha com 220 pescadores, que complementam a sua atividade habitual com a recolha dos resíduos que encontram no rio. Por cada quilo recuperado, recebem uma compensação que lhes proporciona uma fonte adicional de rendimentos. De acordo com dados do projeto, esta atividade permitiu aumentar em 30% os rendimentos dos pescadores participantes.

Uma vez fora de água, o plástico é triado para recuperar a maior quantidade possível de material. O PET das garrafas é transformado em pellets reciclados que podem ser utilizados para fabricar novos produtos, enquanto as tampas são trituradas, prensadas e fundidas para criar placas. Os plásticos mistos, mais difíceis de reciclar, podem ser destinados à valorização energética ou utilizados como matéria-prima para fabricar pedras de pavimentação.

O modelo tem ainda uma importante dimensão social. Parte do plástico recolhido é transformado em bolsas, porta-chaves e outros objetos, uma atividade que permitiu criar mais de 25 postos de trabalho para mulheres. A VeryNile dispõe também de uma pequena escola onde podem frequentar os filhos das famílias participantes.

«O trabalho destes últimos anos ensinou-nos que a remoção do plástico é apenas uma parte da solução. Para que um projeto funcione a longo prazo, tem de envolver as pessoas que conhecem e vivem desse ambiente. No Nilo, a VeryNile trabalha há anos com os pescadores e as comunidades locais, e esse conhecimento é fundamental para que possamos gerar um impacto que vá muito além das toneladas recolhidas», salientou Julen Rodríguez, cofundador da Gravity Wave.

NOVAS ALIANÇAS

A Expedição Nilo procura também lançar as bases para alargar o projeto a novos pontos do rio. Para tal, a ISDIN pretende envolver organizações locais que conheçam o território e possam contribuir para a sua continuidade. No âmbito de uma visita ao projeto para conhecer em primeira mão o seu funcionamento e impacto, o CEO da ISDIN, Juan Naya, reuniu-se com o embaixador de Espanha no Egito, Sergio Román Carranza, e com representantes da AECID. Manteve também encontros com responsáveis pelas áreas Económica e Comercial e de Cultura e Ciência da Embaixada. As reuniões serviram para apresentar a iniciativa e solicitar apoio institucional para facilitar o contacto com novas organizações locais.

«Os grandes desafios ambientais não podem ser resolvidos por uma única empresa. O nosso papel consiste também em utilizar a nossa capacidade para ligar aqueles que possuem o conhecimento, as soluções e a vontade de as fazer crescer. É isso que queremos fazer no Nilo: reunir aliados para que um projeto que já está a gerar impacto possa ir muito mais longe», afirmou Juan Naya, CEO da ISDIN.

A iniciativa insere-se no âmbito do Love Your Planet, o movimento da ISDIN que visa contribuir para a proteção e regeneração dos mares e oceanos. A ISDIN e a Gravity Wave são, além disso, membros da Bluewave Alliance, uma iniciativa que reúne empresas, empreendedores e organizações para impulsionar projetos destinados a proteger e regenerar o Mediterrâneo.