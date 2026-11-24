Juros da dívida demoram um ano a refletir a subida do rating da Repúblicapremium
Nas 15 subidas de rating desde 2017, o spread da dívida nacional quase não mexeu no dia seguinte. Um ano depois, estava mais baixo em 12 de 13 casos, padrão que a nota A2 da Moody’s volta a testar.
Quando uma agência de rating sobe a nota de Portugal, o Estado não passa a pagar menos juros de um dia para o outro. O efeito vê-se sobretudo no spread, o prémio que os investidores exigem para emprestar a Portugal em vez de à Alemanha, e demora meses a ganhar forma.
Desde 2017, a S&P, a Moody’s e a Fitch reviram em alta a nota de Portugal 15 vezes. Em 12 desses casos, o spread das obrigações do Tesouro a dez anos mexeu…
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