As marcas automóveis chinesas ultrapassaram as japonesas em quota de mercado em 14 novos países nos primeiros nove meses do ano, impulsionadas pela crescente procura de veículos elétricos, segundo dados da consultora norte-americana Mobility Global.

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De acordo com a mesma fonte, os fabricantes chineses detêm agora uma quota de mercado superior à dos rivais japoneses em 39 países, embora estes últimos mantenham a liderança em 54 mercados.

Entre os 14 países onde as marcas chinesas ultrapassaram as japonesas entre janeiro e setembro figuram oito Estados europeus, incluindo a Alemanha e a Itália, além do Brasil, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait e Tunísia.

A expansão ocorre num contexto de aumento dos preços internacionais do petróleo, associado ao conflito no Médio Oriente, que tornou os veículos elétricos mais atrativos para os consumidores.

“A subida acentuada dos preços do petróleo tornou os veículos elétricos mais atrativos para os consumidores, enquanto as renovadas preocupações com a segurança energética estão a levar os governos a acelerar a eletrificação”, afirmou Xu Tianchen, economista da Economist Intelligence Unit.

“As marcas chinesas beneficiam particularmente porque são normalmente mais baratas, tornando-se mais atrativas para consumidores cada vez mais sensíveis aos preços devido ao choque petrolífero”, acrescentou.

Segundo o economista, embora as marcas japonesas continuem a beneficiar de uma reputação de maior fiabilidade e de uma base de clientes mais fiel em alguns países, os fabricantes chineses estão a desafiar a sua posição dominante graças aos menores custos de produção, à rapidez no desenvolvimento de novos modelos e aos avanços na tecnologia de baterias.

Na Europa, a quota de mercado da fabricante chinesa BYD nas novas matrículas mais do que duplicou nos primeiros nove meses de 2026, face ao período homólogo, para 2,7%, ultrapassando as marcas japonesas Nissan, Suzuki e Mazda, segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

O grupo chinês Geely manteve a maior presença entre os fabricantes do país asiático no mercado europeu, com uma quota de 3,3%. Em contrapartida, a quota do grupo japonês Toyota recuou 0,4 pontos percentuais, para 6,7%.

Os mercados externos tornaram-se fundamentais para os fabricantes chineses, confrontados com o abrandamento da procura interna e uma intensa guerra de preços.

Em outubro, as vendas a retalho de automóveis na China caíram 21,4% em termos homólogos, em valor, segundo o Gabinete Nacional de Estatísticas, enquanto as exportações aumentaram significativamente, impulsionadas pela procura de veículos elétricos. A rápida expansão internacional das marcas chinesas tem, contudo, provocado resistências entre alguns parceiros comerciais.

A China e a União Europeia chegaram, no mês passado, a um acordo para limitar as importações de automóveis híbridos chineses durante quatro anos, depois de Bruxelas ter aumentado as tarifas sobre os veículos totalmente elétricos provenientes do país asiático.

O limite inicial será de 350 mil veículos por ano, com um aumento anual de 6% a partir do segundo ano, entrando em vigor em 01 de dezembro.

Em outubro, as exportações chinesas de automóveis híbridos de passageiros para a União Europeia aumentaram 159,3% em termos homólogos, ultrapassando as 86.500 unidades, segundo dados alfandegários chineses, numa altura em que os fabricantes procuraram antecipar os envios antes da entrada em vigor das quotas.

A economista-chefe para a Ásia-Pacífico do banco francês Natixis, Alicia García-Herrero, considerou que a procura e a competitividade dos preços continuarão a sustentar o crescimento das vendas de híbridos chineses na Europa, apesar das restrições.

No conjunto dos mercados internacionais, as exportações chinesas de automóveis híbridos aumentaram 86,9% em outubro, face ao mesmo mês de 2025, para 309.900 unidades.

Já as exportações de veículos de passageiros totalmente elétricos cresceram 77,6%, para 302.900 unidades, impulsionadas sobretudo pelos envios para a União Europeia, Austrália e Brasil.