O primeiro-ministro reconhece que Portugal atravessa uma “tempestade política”, mas garante que o Governo fará o que estiver ao seu alcance para evitar uma crise política e constitucional, depois de este tema acender o debate público, na sequência das coligações negativas entre o PS e o Chega que fizeram aprovar várias medidas da oposição no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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“O Governo tudo fará para evitar uma crise política e constitucional. O Governo tudo fará, fará mesmo tudo, para distinguir a natureza impositiva da natureza recomendatória de algumas das normas que foram aprovadas pela oposição”, afirmou Luís Montenegro, na intervenção durante a votação final global do OE2027.

Luís Montenegro acusou quer o Partido Socialista (PS) quer o Chega de ser “desleal, imaturo, irresponsável, pouco coerente” e demonstrarem ambos “impreparação” para governar o país. Ainda assim, fez distinções entre os partidos de André Ventura e José Luís Carneiro, tendo em conta que o PS negociou o Orçamento do Estado, através das quatro condições definidas pelo secretário-geral socialista, enquanto o Chega negociou o IRS, o IRC e várias políticas setoriais, nomeadamente na habitação.

A crítica à dupla de principais partidos da oposição tocou nas medidas que não estavam nos cenários do Executivo da AD, do congelamento das propinas no ensino superior, passando pelas rendas até ao IVA zero do cabaz essencial, que vê como “propostas más para a vida das pessoas e do país” e que demonstram “um desnorte”.

Os primeiros exemplos que deu foi o da descida do IVA sobre os produtos alimentares, durante três meses, de 6% para 0%, o da revogação da taxa de IRS reduzida de 10% para senhorios com rendas até 2.300 euros.

"Nós não vamos fazer o que as oposições querem que façamos. Vamos fazer a gestão orçamental que interessa à vida das pessoas, ao futuro dos pensionistas e ao futuro de Portugal.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

“É um erro ainda pior fazer compensar isso [descida do IVA] com a revogação de uma decisão tomada há escassos meses nesta Assembleia da República, que corresponde a um aumento de 150%, em sede do IRS, para mais de 700 mil contratos de arrendamento vigentes em Portugal de rendas que oscilam entre 400 euros” e 2.300 euros, caracterizou.

Em relação ao bónus permanente das pensões, segundo Luís Montenegro, Portugal ainda não tem uma taxa de crescimento económica que suporte que uma despesa pontual se transforme em permanente. “É o mesmo que dizer que o défice programado para Segurança Social em 2044 chegará dois anos antes, em 2040, e todos os orçamentos serão onerados com uma despesa permanente de 400 milhões de euros”, exemplificou.

Montenegro “vai trabalhar” para corrigir “erros da oposição” e evitar défice

Poucas horas depois de apresentar o cálculo ao custo das medidas da oposição, Luís Montenegro garantiu que o país não terá um défice de 0,2% no próximo ano – o cenário que, segundo o Governo, resultaria da aplicação das propostas do PS e do Chega. No encerramento do debate do Orçamento do Estado, afirmou que o Governo procurará corrigir durante o ano o impacto dessas medidas e preservar o equilíbrio das contas públicas.

“Se não fizéssemos nada e executássemos as propostas do Partido Socialista e do Chega, teríamos um défice de 0,2%. Mas nós não vamos ter esse défice”, afirmou o primeiro-ministro. O Governo vai trabalhar para corrigir “os erros, as irresponsabilidades, as incoerências e as inconsistências” da oposição, acrescentou.

Então, o Executivo enfrentará a “tempestade política” provocada pela oposição “com serenidade, com responsabilidade e com firmeza”, mantendo os objetivos de valorização do trabalho, o investimento na educação e na saúde, a modernização na economia, reforma do Estado e desenvolvimento da mobilidade.

Governo contra-ataca com mais medidas para habitação

Em jeito de resposta aos bloqueios que sofreu no hemiciclo, nomeadamente numa das bandeiras do programa Construir Portugal, o primeiro-ministro anunciou que vai apresentar várias iniciativas legislativas para a habitação, entre as quais para a mediação imobiliária, a modernização do regime jurídico das cooperativas de habitação, a revisão do regime jurídico dos condomínios ou na área da codificação das regras para o setor da construção, “onde há normas espalhadas em mais de 1.200 diplomas”

No que diz respeito ao acordo-quadro para a construção modelar e industrializada, ao qual havia feito referência na sexta-feira, adiantou que poderá ser subscrito ainda no primeiro trimestre do próximo ano.

Em causa está ainda a reestruturação do IHRU, concentrando as suas competências naquilo que é o acompanhamento e monitorização da política pública, mas “atribuindo a gestão direta aos municípios” e um Pacto Nacional para a Habitação a subscrever com todos os municípios portugueses, onde, “através de uma plataforma, todos possam saber as regras que estão vigentes em cada município para poder determinar e incrementar o investimento”, explicou Luís Montenegro.

No âmbito da votação na especialidade do OE2027, os partidos que suportam o Governo aprovaram oito propostas próprias e 14 propostas da oposição na área da habitação.