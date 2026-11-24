A agência de notação financeira Moody’s alterou o rating (avaliação) da Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo banco, Santander, BPI, Montepio e Crédito Agrícola, face à melhoria das condições económicas e financeiras, foi anunciado esta terça-feira.

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“A Moody’s melhorou esta terça-feira as notações de crédito dos sete principais grupos bancários portugueses — Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco, Santander, BPI, Banco Montepio e Crédito Agrícola”, anunciou, em comunicado.

Esta alteração, conforme apontou, reflete a melhoria das condições económicas e financeiras, bem como o reforço dos níveis de capital e a redução do risco de crédito.

A Moody’s subiu o rating de crédito base da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de “a3” para “a2”, tendo em conta o perfil de risco do crédito do banco.

Para esta subida pesou ainda a qualidade dos ativos, o rácio do capital e a melhoria dos indicadores de rentabilidade.

Por sua vez, as avaliações dos depósitos de longo prazo passaram de “A2” para “A1”, enquanto o ‘rating’ da dívida sénior não garantida passou de “Baa1” para “A3”.

Já a notação de crédito base do BCP passou de “baa2” para “baa1”, considerando o reforço da solvabilidade do banco e a melhoria das condições de risco.

A classificação dos depósitos de longo prazo do BCP melhorou de “A2” para “A1” e da dívida sénior não garantida de “Baa1” para “A3”.

O Santander viu a sua notação de crédito individual passar de “baa1” para “a3” devido à melhoria do perfil de crédito do grupo, dos indicadores de risco dos ativos, aos níveis elevados de capital e a uma sólida rendibilidade.

A notação dos depósitos de longo prazo melhorou de “A2” para “A1” e do programa sénior sem garantia de “(P)Baa1” para “(P)A3”.

No caso do Novo Banco, a notação de crédito individual passou de “baa2” para “baa1”, uma mudança justificada com a melhoria da credibilidade do banco, dos indicadores de qualidade e da capacidade de absorção de perdas.

As classificações de depósitos de longo prazo foram confirmadas em “A1”, assim como a das suas classificações de dívida sénior não garantida em “A3”.

A agência de notação financeira subiu também o ‘rating’ do crédito base do BPI de “baa1” para “a3”, perante os elevados níveis de capital, a melhoria do risco de ativos e dos indicadores de rendibilidade doméstica.

Os depósitos de longo prazo do BPI tiveram a sua notação melhorada de “A1” para “Aa3” e o rating do programa sénior sem garantia foi confirmado em “(P)A1”.

A Moody’s subiu o rating do crédito empresarial da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo devido à avaliação de solvabilidade consolidada do grupo. A notação de depósitos a longo prazo passou de “A3” para “A2” e da dívida sénior não garantida de “Baa2” para “Baa1”.

Por último, a notação do crédito base do Montepio aumentou de “baa2” para “baa1”, com a melhoria do perfil de crédito do banco ” num contexto de um ambiente operacional mais favorável para os bancos portugueses”.

A Moody’s atribuiu um outlook (perspetiva) estável aos depósitos de longo prazo e de dívida sénior não garantida da CGD, Santander, BPI, Crédito Agrícola, BCP, Novo Banco e Montepio.